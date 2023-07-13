Kisah Awal Mula Qamal Mustagim Didekati FIFA untuk Jadi Calon Konsultan Rumput Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA – FIFA dikabarkan mencoba mendekati Chairman Karya Rama Prima, Qamal Mustaqim untuk menjadi konsultan rumput Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia. Lantas bagaimana awal kisahnya sampai FIFA tahu dan mendekati Qamal?

Nama Qamal Mustaqim ramai dibicarakan setelah ikut dalam tim yang memantau Jakarta International Stadium (JIS) beberapa waktu lalu. Waktu itu, Qamal datang ke JIS bersama dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, serta Pemerinta Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Rombongan itu meninjau kelayakan dan kualitas JIS, yang berpeluang jadi salah satu venue turnamen Piala Dunia U-17 2023. Qamal Mustaqim disorot lantaran sempat menyebut kualitas rumput JIS tidak sesuai dengan standar FIFA.

Namun, saat ini Qamal justru mengakui sedang didekati FIFA untuk menjadi konsultan rumput resmi Piala Dunia U-17 2023. Qamal menceritakan, FIFA mendekatinya melalui sebuah surat elektronik (surel) yang dikirimkan minggu lalu.

“Selasa minggu lalu, pagi-pagi saya dapat email dari FIFA, mereka mengapresiasi hasil kerja kami di 29 lapangan yang kami kerjakan, yang untuk Piala Dunia U-20 (sebelumnya, batal digelar di Indonesia),” kata Qamal kepada MNC Portal Indonesia via sambungan telepon selular, Kamis (13/7/2023).

“Mereka mengatakan kepada kami ‘excellent work’. Kemudian mereka bilang tunggu untuk (Piala Dunia) U-17, semoga kita bisa bekerja sama kembali,” sambungnya.