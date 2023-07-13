Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala AFF U-19 2023: Kebobolan Lagi, Timnas Putri Indonesia U-19 Tertinggal 1-3 dari Thailand

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |20:05 WIB
Hasil Piala AFF U-19 2023: Kebobolan Lagi, Timnas Putri Indonesia U-19 Tertinggal 1-3 dari Thailand
Timnas Putri Indonesia U-19 tertinggal 1-3 dari Thailand. (Foto: PSSI)
A
A
A

PALEMBANG – Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U-19 lagi-lagi harus rela tertinggal dari Thailand di babak pertama semifinal Piala AFF U-19 2023, pada Kamis (17/9/2023) malam WIB. Garuda Pertiwi kebobolan dua gol dalam waktu yang sangat dekat.

Tepatnya gol kedua Thailand dicetak pada menit 30 oleh Anaphon Amanpong. Sedangkan gol ketiganya dicetak satu menit setelahnya alias menit ke-31 oleh Thawanrat Promthongmee yang sebelumnya menjadi pencetak gol pertama Thailand.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Putri Indonesia U-19 (3-2-4-1): Fani Supriyanto (GK), Helsya Maeisyaroh, Aulia Al Mabruroh, Nastasia Suci, Gea Yumanda, Claudia Scheunemann, Sheva Imut, Armelia Sava, Marsela Yuliana Awi, Siti Retno Sari, Mayzura Yusuf.

Cadangan: Ghadiza, Shesilia, Heselo, Armita, Ayunda, Azra, Ellen, Jasmine, Rana, Penila, Zaira, Zalta.

Pelatih: Rudy Eka Priyambada

Timnas Putri Thailand U-19: Chalisa; Parichat, Saranya, Supapron; Pichayatida, Thawanrat, Thanchanok, Achiraya; Nualanong, Anaphon, Chattaya.

(Rivan Nasri Rachman)

      
