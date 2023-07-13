Hasil Piala AFF U-19 2023: Tendangan Gledek Claudia Scheuneman Bawa Timnas Putri Indonesia U-19 Imbangi Thailand 1-1

PALEMBANG – Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U-19 berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di pertengahan babak pertama melawan Thailand di semifinal Piala AFF U-19 2023, pada Kamis (17/9/2023) malam WIB. Gol Timnas Putri Indonesia U-19 itu dicetak oleh Claudia Scheunemann.

Meski kalah jumlah pemain, Timnas Putri Indonesia U-19 masih mampu memberikan perlawanan. Menariknya pada menit 25, Claudia mampu melepaskan tendangan gledek yang membuat kiper Thailand tak bisa menepis bola tersebut.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Putri Indonesia U-19 (3-2-4-1): Fani Supriyanto (GK), Helsya Maeisyaroh, Aulia Al Mabruroh, Nastasia Suci, Gea Yumanda, Claudia Scheunemann, Sheva Imut, Armelia Sava, Marsela Yuliana Awi, Siti Retno Sari, Mayzura Yusuf.

Cadangan: Ghadiza, Shesilia, Heselo, Armita, Ayunda, Azra, Ellen, Jasmine, Rana, Penila, Zaira, Zalta.

Pelatih: Rudy Eka Priyambada

Timnas Putri Thailand U-19: Chalisa; Parichat, Saranya, Supapron; Pichayatida, Thawanrat, Thanchanok, Achiraya; Nualanong, Anaphon, Chattaya.

(Rivan Nasri Rachman)