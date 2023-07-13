Hasil Piala AFF U-19 2023: Fani Supriyanto Kartu Merah, Thailand Unggul 1-0 atas Timnas Putri Indonesia U-19

PALEMBANG – Tim Nasional (Timnas) Putri Thailand U-19 berhasil unggul 1-0 atas Timnas Putri Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2023, pada Kamis (17/9/2023) malam WIB. Gol Thailand itu dicetak oleh Thawanrat Promthongmee pada menit ke-16.

Timnas Putri Indonesia U-19 sendiri harus bermain dengan 10 pemain usai kiper Fani Supriyanto terkena kartu merah di menit kelima. Dengan kondisi itu, Thailand pun tampil lebih leluasa di awal babak pertama.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Putri Indonesia U-19 (3-2-4-1): Fani Supriyanto (GK), Helsya Maeisyaroh, Aulia Al Mabruroh, Nastasia Suci, Gea Yumanda, Claudia Scheunemann, Sheva Imut, Armelia Sava, Marsela Yuliana Awi, Siti Retno Sari, Mayzura Yusuf.

Cadangan: Ghadiza, Shesilia, Heselo, Armita, Ayunda, Azra, Ellen, Jasmine, Rana, Penila, Zaira, Zalta.

Pelatih: Rudy Eka Priyambada

Timnas Putri Thailand U-19: Chalisa; Parichat, Saranya, Supapron; Pichayatida, Thawanrat, Thanchanok, Achiraya; Nualanong, Anaphon, Chattaya.

(Rivan Nasri Rachman)