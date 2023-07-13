5 Wanita Cantik yang Tak Keberatan Jadi Selingkuhan Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Model Seksi dari Maroko

Andressa Urach, salah satu wanita cantik yang rela jadi selingkuhan Cristiano Ronaldo/Foro: Istimewa

PESONA megabintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, memang sulit dihindari. Tak ayal beberapa wanita cantik kemudian tak keberatan jadi selingkuhannya.

Tercatat, sedikitnya ada lima wanita cantik pernah menjadi selingkuhan bintang Al Nassr tersebut. Hubungan ini terjalin sebelum dia berpacaran dengan Georgina Rodriguez, kekasihnya saat ini.

Memiliki prestasi yang cemerlang di dunia sepakbola, berparas tampan dengan tubuh atletis tentu membuat sejumlah wanita tertarik padanya. Namun, siapa saja wanita cantik yang rela menjadi selingkuhan Cristiano Ronaldo? Ini ulasannya!

5. Natacha Rodrigues

Natacha Rodrigues merupakan wanita cantik asal Portugal, yang diketahui menjalin kasih dengan CR7 pada Maret 2017. Hanya saja hubungan mereka tak bertahan lama.

“Dia sangat penyayang dan sabar. Ia memiliki kaki yang berotot. Saya tidak menyesal karena bersamanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan, tapi saya merasa dikhianati,” kata Natacha tentang Ronaldo.

4. Daniella Chavez

Daniella Chavez merupakan model seksi asal Chile. Dia dikabarkan pernah menjalin kasih dengan Cristiano Ronaldo pada November 2014.

Pertemuan keduanya terjadi di Amerika Serikat. Saat itu, Cristiano Ronaldo masih berpacaran dengan Irina Shayk.

“Saya bertemu Cristiano pada November 2014 di Amerika Serikat. Cristiano pada awalnya sangat pemalu. Tetapi, ketika ia mampu membangun kepercayaan dirinya, ia merupakan pria yang baik,” kata Chavez dalam wawancaranya dengan Reforma.