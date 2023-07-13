Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pilih yang Terbaik, Bima Sakti Sebut Tiap Pekan Akan Ada Promosi dan Degradasi di Timnas Indonesia U-17

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |18:27 WIB
Pilih yang Terbaik, Bima Sakti Sebut Tiap Pekan Akan Ada Promosi dan Degradasi di Timnas Indonesia U-17
Timnas Indonesia U-17/Foto: PSSI
PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Bima Sakti menggelar latihan perdana bagi skuad Garuda Asia di Jakarta per hari ini, Kamis (13/7/2023). Nantinya, akan ada promosi dan degradasi pemain untuk setiap pekannya.

Seperti diketahui, Bima Sakti sudah memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus seleksi untuk skuad utama Timnas Indonesia U-17. Pelatih berusia 44 tahun itu langsung memimpin seleksi di Jakarta sejak Rabu (12/7/2023).

Bima sakti

Dalam seleksi itu, para pemain harus terlebih dulu menjalani tes kesehatan, psikotes hingga penguatan fisik. Sekarang, para pemain sudah mulai melangsungkan latihan bersama di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta.

Bima mengatakan akan melihat progress ke-34 pemain yang berlatih bersama itu. Nantinya, para pemain itu tidak akan langsung masuk dalam skuad utama untuk Piala Dunia U-17 2023. Namun, Bima mengungkapkan akan mengadakan promosi dan degradasi.

 BACA JUGA:

"Setiap pekan kami rencana ada promosi dan degradasi untuk pemain. Apalagi nanti ada masuk pemain dari seleksi yang dibikin di 12 kota,” ujar Bima dikutip dari laman resmi PSSI, Kamis (13/7/2023).

