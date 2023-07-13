Hasil Timnas Putri Vietnam U-19 vs Myanmar di Semifinal Piala AFF U-19 2023: Menang 2-1, Vietnam Lolos ke Final!

PALEMBANG – Tim Nasional (Timnas) Putri Vietnam U-19 memastikan diri ke final Piala AFF Putri U-19 2023. Kepastian itu didapatkan Timnas Putri Vietnam U-19 usai menang 2-1 atas Myanmar di semifinal yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Indonesia, pada Kamis (18/7/2023) sore WIB.

Dengan hasil itu, Vietnam kini menunggu pemenang dari laga Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand untuk mengetahui siapa lawan mereka di final nanti. Sementara Myanmar akan mencoba merebut posisi ketiga dari tim yang kalah di laga semifinal Indonesia vs Thailand yang digelar malam ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada awal pertandingan, Timnas Putri Myanmar U-19 berhasil mengejutkan Vietnam. Bagaimana tidak, ketika laga baru berjalan sembilan menit, Myanmar mampu unggul cepat berkat gol kejutan.

Tertinggal 0-1 membuat Vietnam mencoba menaikan tempo permainan. Vietnam lantas terus-terusan menyerang Myanmar hingga mendapatkan tiga sepekan pojok berkali-kali.

Upaya Vietnam menyamakan kedudukan pun berbuah manis di menit 44. Akhirnya Vietnam sukses menyamakan kedudukan dan membuat babak pertama berakhir 1-1.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, laga pun berjalan semakin panas. Terbukti wasit harus mengeluarkan kartu kuning pertamanya usai pemain Vietnam melakukan pelanggaran di menit 56.