Garuda Pertiwi Siap Hadang Ketangguhan Skuad Gajah Putih, Indonesia vs Thailand di Semifinal AFF U19 Women's Championship 2023, Malam ini, LIVE di iNews

DALAM pertarungan sengit demi amankan tiket final AFF U19 Women's Championship 2023 atau Piala AFF U-19 2023, Timnas Putri Indonesia U-19 siap menghadapi tantangan berat dengan bertemu Thailand, malam ini, Kamis (13/7/2023) pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Indonesia.

Untuk laga semifinal nanti, skuad Garuda Pertiwi telah berlatih dengan penuh semangat dan tekad kuat untuk membuktikan kehebatan mereka di hadapan para suporter. Pertandingan ini akan menjadi momen krusial bagi kedua tim dengan satu tujuan yang sama yakni meraih kemenangan demi menggapai impian mengangkat trofi juara di turnamen bergengsi ini.

Saat ini, Indonesia berstatus sebagai juara Grup A sebab selalu menang di tiga kali laga penyisihan. Tim besutan Rudy Eka ini mampu mencetak 16 gol dan hanya kebobolan satu kali.

Timnas Putri Indonesia U-19 berhasil menang atas Timor Leste (7-0), Laos (4-1) dan Kamboja (5-0). Duo pemain Indonesia, Ayunda Anggraini dan Claudia Scheunemann masih tetap menjadi andalan karena di laga penyisihan keduanya mampu mencetak empat gol.

Tak hanya itu, ada pula Marsela Yuliana Awi yang juga akan memperkuat formasi timnas putri Indonesia demi menekan pertahanan timnas Thailand yang masih menjadi tim sepakbola putri terbaik di Asia Tenggara.

Skuad berjuluk Chaba Kaew tersebut mampu mencatatkan prestasi apik di AFF U19 yakni juara pada tahun 2004 dan juara 3 di tahun 2022. Tahun ini, Thailand pun selalu menang selama penyisihan, tergabung di dalam grup C mereka telah mencetak tujuh gol dalam dua laga.