Latihan Perdana, Bima Sakti Ungkap Kondisi Pemain Timnas Indonesia U-17 Cukup Baik

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |17:57 WIB
Latihan Perdana, Bima Sakti Ungkap Kondisi Pemain Timnas Indonesia U-17 Cukup Baik
Bima Sakti update kondisi pemain Timnas Indonesia U-17/Foto: PSSI
TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-17 sudah mulai latihan perdana persiapan Piala Dunia U-17 2023. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti mengatakan kondisi para pemain sangat baik.

Seperti diketahui, Bima Sakti sudah memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus seleksi untuk skuad utama Timnas Indonesia U-17. Pelatih berusia 44 tahun itu langsung memimpin seleksi di Jakarta sejak Rabu (12/7/2023).

 Jokowi tinjau seleksi Timnas U-17

Dalam seleksi itu, para pemain harus terlebih dulu menjalani tes kesehatan, psikotes hingga penguatan fisik. Setelah lolos, Bima mengatakan para pemain sudah mulai latihan perdana di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/7/2023).

"Setelah menjalani tes kesehatan, psikotes, dan penguatan, hari ini kami latihan perdana di lapangan,” kata Bima dikutip dari laman resmi PSSI, Kamis (13/7/2023).

 BACA JUGA:

Bima mengungkapkan, kondisi Iqbal Gwijangge dan kolega sejauh ini positif. Setelah menjalani latihan, pelatih kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur itu mewacanakan pertandingan internal pada akhir pekan.

