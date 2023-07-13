Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lebarkan Sayap ke Sektor Bisnis, Cristiano Ronaldo Berinvestasi di Market Place Jam Mewah Chrono24

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |17:43 WIB
Lebarkan Sayap ke Sektor Bisnis, Cristiano Ronaldo Berinvestasi di Market Place Jam Mewah Chrono24
Cristiano Ronaldo berinvestasi di market place jam tangan mewah Chrono24/Foto: Istimewa
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo telah berinvestasi pada market place jam tangan mewah Chrono24. Perusahaan ini merupakan toko online jam tangan terbesar di dunia yang didiran pada tahun 2003.

Dilansir dari Sportskeeda, Perusahaan Chrono24 saat ini bernilai £770 juta atau setara dengan Rp15 triliun. Investasi yang dikeluarkan Cristiano Ronaldo pada perusahaan jam itu disebut juga berkaitan dengan ketertarikannya.

Ronaldo

Chrono 24 juga disebut memiliki koleksi jam senilai £5 juta yang melibatkan superstar Portugal tersebut. Keterlibaran bintang Al Nassr itu dalam investasi lanjutan Chrono24 disampaikan langsung oleh perusahaan.

"Kegemarannya terhadap arloji bertemu dengan kejeniusannya dalam bisnis, dan dia membawa keduanya ke tingkat berikutnya. Ini adalah hari yang besar bagi kami dan komunitas kami, yang kecintaannya pada jam tangan tidak mengenal batas," katanya kepada Daily Mail, dikutip Kamis (13/7/2023).

Ini bukan bisnis pertama yang dijalankan oleh mantan bintang Real Madrid tersebut. Ia adalah pemilik jaringan CR7 Pestana, yang bergerak di bidang perhotelan.

Dengan semua bisnis yang dijalankannya, pemenang Ballon d'Or lima kali itu ditaksir telah mengumpulkan kekayaan besar lebih dari €500 juta.

Halaman:
1 2
      
