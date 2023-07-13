Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Semifinal Piala AFF U-19 2023: Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand, Live di iNews!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |18:00 WIB
Semifinal Piala AFF U-19 2023: Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand, Live di iNews!
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di semifinal Piala AFF U-19 2023, live di iNews. (Foto: PSSI)
A
A
A

SESAAT lagi live di iNews. Laga Timnas Putri Indonesia U-19 vs Timnas Putri Thailand U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2023 akan disiarkan secara live dan eksklusif di iNews TV pada Kamis, (13/7/2023) pukul 19.30 WIB.

Timnas Putri Indonesia U-19 akan mendapatkan tantangan yang tidak mudah. Skuad Garuda Pertiwi –julukan Timnas Putri Indonesia U-19– ditantang Thailand yang merupakan kandidat juara Piala AFF U-19 2023.

Timnas Putri Indonesia U-19

Thailand merupakan satu dari dua negara yang pernah juara Piala AFF U-19 2023. Selain itu, skuad Gajah Perang juga tampil dominan di fase grup.

Dalam dua laga yang dijalani di Grup C Piala AFF U-19 2023, Jeena Thongpan dan kawan-kawan selalu menang. Berturut-turut, Thailand menghancurkan Filipina 6-0 dan menumbangkan Myanmar 1-0.

Dua kemenangan itu membuat Thailand finis sebagai juara Grup C. Di semifinal, Thailand menantang Timnas Putri Indonesia U-19 yang merupakan juara Grup A.

Pelatih Timnas Putri Indonesia U-19, Rudy Eka Priyambada, paham laga melawan Thailand bakal berjalan sulit. Karena itu, ia meminta doa masyarakat Indonesia supaya mimpi Claudia Scheunemann dan kawan-kawan menjadi juara Piala AFF U-19 2023 terealisasi.

Halaman:
1 2
      
