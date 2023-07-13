Semifinal Piala AFF U-19 2023: Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand dapat Anda ketahui di artikel ini. Tepatnya laga semifinal Piala AFF U-19 2023 tersebut dapat disaksikan secara live streaming mulai hari ini, Kamis (13/7/2023) pukul 19.30 WIB di RCTI+. atau klik di sini.

Ya, RCTI+ akan menyiarkan secara live streaming aksi Garuda Pertiwi Muda yang akan tampil melawan Thailand di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang malam nanti. Tentu dukungan masyarakat Indonesia amat diperlukan oleh pasukan Rudy Eka Priyambada tersebut.

Pasalnya Thailand yang merupakan lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2023 nanti bukanlah tim sembarangan. Thailand U-19 dikenal merupakan salah satu tim putri terkuat di turnamen tersebut.

Hal itu sudah dapat dibuktikan dengan penampilan Thailand di fase grup, yang mana mereka lolos ke semifnal usai menjadi juara Grup C. Untuk menjadi jawara di grup tersebut, Thailand menyapu bersih dua laga dengan kemenangan.

Thailand tepatnya sukses menang 6-0 atas Filipina dan berhasil menyikat Myanmar 1-0. Kendati demikian, Timnas Putri Indonesia U-19 juga mampu tampil baik dengan mengukir rekor sempurna di fase grup seperti yang ditorehkan Thailand.

Timnas Putri Indonesia U-19 tepatnya sempat mempermalukan Timor Leste 7-0, lalu menghajar Laos 4-1, dan terakhir menghabisi Kamboja 5-0. Jadi, dengan hasil luar biasa itu seharusnya Timnas Putri Indonesia U-19 tak takut dalam menghadapi Thailand.