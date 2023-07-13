Posisi Asnawi Mangkualam Terancam Gara-Gara Pelatih Jeonnam Dragons Bakal Maksimalkan Pemain Lokal

POSISI Asnawi Mangkualam terancam gara-gara pelatih Jeonnam Dragons, Lee Jang-kwan bakal memaksimalkan potensi pemain lokal. Hal ini disampaikan oleh Lee Jang-kwan saat Jeonnam Dragons ditahan imbang 3-3 oleh Seoul E-Land pada pertandingan pekan ke -19 K-League 2 pada Senin, 3 Juli 2023.

Pada pertandingan tersebut, Lee Jang-kwan tidak memberikan sedetik pun menit bermain pada Asnawi. Kapten Timnas Indonesia itu harus puas melihat rekan-rekannya berjuang guna meraih angka.

Pasca pertandingan, pelatih kelahiran Seoul, 4 Juli 1974 memberikan pernyataan mengejutkan seputar para pemainnya. Lee Jang-kwan dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin terlalu bergantung pada pemain asing dan akan berusaha memaksimalkan pemain lokal yang ada.

"Para pemain lokal memiliki kemampuan yang baik. Asnawi juga tengah bersaing," ujar Lee Jang-Kwan dilansir dari Sport-G, Kamis (13/7/2023).

"Saya tidak ingin membawa tim ini hanya dengan bergantung pada pemain asing. Tapi saya harus memanfaatkannya (skuad) dengan baik," sambungnya.

Pernyataan pelatih berusia 49 tahun itu tampaknya memang bukan gertakan semata. Pasalnya, pada pertandingan berikutnya menghadapi Chungnam Asan, Asnawi lagi-lagi tidak dipasang sebagai starter.

Bahkan, mantan pemain PSM Makassar itu baru dimasukkan pada menit ke-88. Beruntung, masuknya Asnawi pada pertandingan pekan ke-20 K League 2, Senin (10/7/2023) membuat timnya terhindar dari kekalahan. Jeonnam Dragons pun berhasil meraih satu poin setelah kembali bermain imbang 3-3 dengan Chungnam Asan.