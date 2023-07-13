Usai Duel dengan Pratama Arhan, Legenda Inter Milan Yuto Nagatomo Singgung Pelatih Tokyo Verdy!

USAI duel dengan Pratama Arhan, legenda Inter Milan Yuto Nagatomo singgung pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuku. Apa penyebabnya?

Semalam, Yuto Nagatomo bermain sebagai wing back kanan saat FC Tokyo menjamu Tokyo Verdy di babak ketiga Emperors Cup 2023 yang berlangsung di Stadion Ajinomoto. Mentas sebgaai wing back kanan membuat pesepakbola 36 tahun ini kerap berduel dengan fullback kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan.

Sekadar diketahui, Pratama Arhan dimainkan pelatih Tokyo Verdy Hiroshi Jofuku sebagai starter di laga semalam. Pesepakbola 21 tahun itu bermain 110 menit, sebelum akhirnya diganti Junki Koike karena cedera.

Di saat Pratama Arhan diganti di masa perpanjangan waktu, Yuto Nagatomo bermain full 120 menit, plus adu tendangan penalti. Eks pemain Timnas Jepang ini juga maju sebagai algojo di adu tendangan penalti, hingga akhirnya FC Tokyo menang 9-8 atas Tokyo Verdy.

Kelar pertandingan, Yuto Nagatomo mengunggah foto di akun Instagram-nya, @yutonagatomo55. Ia membagikan kesan-kesan melakoni Derby Tokyo yang pertama setelah absen selama 15 tahun.

Yuto Nagatomo juga membagikan momen berpelukan dengan pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuku. Usut punya usut, Hiroshi Jofuku merupakan pelatih Yuto Nagatomo saat memperkuat FC Tokyo pada 2008-2010.