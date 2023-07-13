Jadi Sorotan, Postingan Thibaut Courtois di Instagram Disebut Netizen Jadi Kode Kylian Mbappe Gabung Real Madrid

KIPER Real Madrid, Thibaut Courtois, tengah jadi sorotan karena unggahannya di Instagram. Netizen beramai-ramai menyebut unggahan itu jadi kode gabungnya bintang baru ke Real Madrid, yang dicurigai merupakan Kylian Mbappe.

Ya, nama Mbappe belakangan memang ramai dikaitkan dengan Real Madrid. Terlebih, Mbappe disebut tak mau memperpanjang kontraknya dengan Paris Saint-Germain (PSG).

Padahal, kontrak Mbappe akan segera habis pada akhir Juni 2024. Meski begitu, striker muda asal Prancis itu menyatakan tetapi ingin bertahan satu musim lagi di PSG.

Mbappe bertahan di sisa kontraknya bersama PSG itu adalah agar dirinya bisa pindah ke Real Madrid dengan gratis pada musim panas tahun depan. Dalam laporan media Spanyol, Madrid Zone, Mbappe bahkan dikabarkan sudah sepakat merapat ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2024.

Dilansir dari Sportskeeda, Kamis (13/7/2023), di tengah panasnya perbincangan soal masa depan Mbappe, Thibaut Courtois mengunggah potret yang mencuri perhatian. Dia baru-baru ini mengunggah foto kura-kura di dalam air. Foto itu diunggah saat dirinya tengah berlibur dengan sang tambatan hati di pantai.