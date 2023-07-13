Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Semifinal Piala AFF U-19 2023 di RCTI+ Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:27 WIB
Link Live Streaming Semifinal Piala AFF U-19 2023 di RCTI+ Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand, Klik di Sini!
Timnas Putri Indonesia U-19 siap menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF U-19 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming semifinal Piala AFF U-19 2023 di RCTI+ Timnas Putri Indonesia U-19 vs Timnas Putri Thailand U-19 bisa klik di sini. Timnas Putri Indonesia U-19 akan bersua Thailand U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2023 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang pada Kamis, (13/7/2023) pukul 19.30 WIB.

Skuad Garuda Pertiwi – julukan Timnas Putri Indonesia U-19– melewati fase grup Piala AFF U-19 2023 dengan hasil sempurna. Claudia Scheunemann dan kawan-kawan berturut-turut membantai Timor Leste 7-0, menghancurkan Laos 4-1 dan menang 5-0 atas Kamboja.

Timnas Putri Indonesia U-19

Hanya saja, lawan superberat menanti skuad asuhan Rudy Eka Priyambada di semifinal Piala AFF U-19 2023. Dibilang superberat karena Thailand merupakan satu dari dua negara yang pernah juara Piala AFF U-19.

Ditambah lagi, Thailand juga tampil garang di Piala AFF U-19 2023. Thailand melewati dua laga Grup C Piala AFF U-19 2023 dengan kemenangan, yakni menggilas Filipina 6-0 dan memperdaya Myanmar 1-0.

Karena itu, pelatih Timnas Putri Indonesia U-19, Rudy Eka Priyambada, meminta para pemainnya untuk waspada. Selain meminta sang pemain waspada, Rudy Eka Priyambada juga memohon doa masyarakat Indonesia agar skuad Garuda Pertiwi dapat meraealisasikan mimpi mereka, yakni menjadi juara Piala AFF U-19 2023.

“Pada dasarnya kita siap, lawan tim mana pun. Namun, kami juga harus waspadai permainan bola yang dimainkan oleh Thailand. Kita harus bermain efektif, memperbanyak taktik yang juga harus pemain mainkan,” kata Rudy Eka Priyambada mengutip dari laman resmi PSSI, Kamis (13/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/51/2847438/claudia-scheunemann-top-skor-dan-pemain-terbaik-piala-aff-u-19-2023-di-usia-14-tahun-langsung-jadi-sorotan-u7ecuqxMb2.jpg
Claudia Scheunemann Top Skor dan Pemain Terbaik Piala AFF U-19 2023 di Usia 14 Tahun, Langsung Jadi Sorotan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/51/2847207/claudia-scheunemann-rebut-2-gelar-dari-piala-aff-u-19-2023-timo-scheunemann-bangga-setengah-mati-aGQzYDyDmM.jpg
Claudia Scheunemann Rebut 2 Gelar dari Piala AFF U-19 2023, Timo Scheunemann Bangga Setengah Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/51/2846956/hasil-timnas-putri-indonesia-u-19-vs-myanmar-di-piala-aff-u-19-2023-kalah-adu-penalti-garuda-pertiwi-gagal-kuasai-peringkat-3-zMdTJE8KKQ.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-19 vs Myanmar di Piala AFF U-19 2023: Kalah Adu Penalti, Garuda Pertiwi Gagal Kuasai Peringkat 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/14/51/2846582/reaksi-ayah-claudia-scheunemann-usai-sang-anak-menangis-histeris-setelah-timnas-putri-indonesia-u-19-kalah-dari-thailand-GlcZ2Z2amI.jpg
Reaksi Ayah Claudia Scheunemann Usai sang Anak Menangis Histeris Setelah Timnas Putri Indonesia U-19 Kalah dari Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/14/51/2846286/erick-thohir-tetap-lempar-pujian-meski-timnas-putri-indonesia-u-19-dibantai-thailand-1-7-NvycpaIDdE.jpg
Erick Thohir Tetap Lempar Pujian meski Timnas Putri Indonesia U-19 Dibantai Thailand 1-7
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/jakarta_running_festival.jpg
Jakarta Running Festival 2025 Pecahkan Rekor! 27.300 Pelari Ramaikan Event Level Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement