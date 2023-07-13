Link Live Streaming Semifinal Piala AFF U-19 2023 di RCTI+ Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand, Klik di Sini!

LINK live streaming semifinal Piala AFF U-19 2023 di RCTI+ Timnas Putri Indonesia U-19 vs Timnas Putri Thailand U-19 bisa klik di sini. Timnas Putri Indonesia U-19 akan bersua Thailand U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2023 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang pada Kamis, (13/7/2023) pukul 19.30 WIB.

Skuad Garuda Pertiwi – julukan Timnas Putri Indonesia U-19– melewati fase grup Piala AFF U-19 2023 dengan hasil sempurna. Claudia Scheunemann dan kawan-kawan berturut-turut membantai Timor Leste 7-0, menghancurkan Laos 4-1 dan menang 5-0 atas Kamboja.

Hanya saja, lawan superberat menanti skuad asuhan Rudy Eka Priyambada di semifinal Piala AFF U-19 2023. Dibilang superberat karena Thailand merupakan satu dari dua negara yang pernah juara Piala AFF U-19.

Ditambah lagi, Thailand juga tampil garang di Piala AFF U-19 2023. Thailand melewati dua laga Grup C Piala AFF U-19 2023 dengan kemenangan, yakni menggilas Filipina 6-0 dan memperdaya Myanmar 1-0.

Karena itu, pelatih Timnas Putri Indonesia U-19, Rudy Eka Priyambada, meminta para pemainnya untuk waspada. Selain meminta sang pemain waspada, Rudy Eka Priyambada juga memohon doa masyarakat Indonesia agar skuad Garuda Pertiwi dapat meraealisasikan mimpi mereka, yakni menjadi juara Piala AFF U-19 2023.

“Pada dasarnya kita siap, lawan tim mana pun. Namun, kami juga harus waspadai permainan bola yang dimainkan oleh Thailand. Kita harus bermain efektif, memperbanyak taktik yang juga harus pemain mainkan,” kata Rudy Eka Priyambada mengutip dari laman resmi PSSI, Kamis (13/7/2023).