HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di Semifinal Piala AFF U-19 2023: Claudia Scheunemann Cs Tampil Menggila?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:25 WIB
Prediksi Line Up Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di Semifinal Piala AFF U-19 2023: Claudia Scheunemann Cs Tampil Menggila?
Prediksi Line-up Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di semifinal Piala AFF U-19 2023. (Foto: PSSI)
PREDIKSI line up Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di semifinal Piala AFF U-19 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Sesuai jadwal, laga panas kedua tim tersebut bakal disuguhkan di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, pada hari ini, Kamis (13/7/2023), pukul 19.30 WIB.

Garuda Pertiwi junior -julukan Timnas Putri Indonesia U-19- mencapai semifinal Piala AFF U-19 2023 dengan catatan impresif yakni menyapu bersih tiga laga fase grup via kemenangan. Timnas Putri Indonesia U-19 berhasil membantai Timor Leste 7-0, menaklukkan Laos 4-1, dan menggilas Kamboja 5-0.

Alhasil, Claudia Scheunemann dan kolega keluar sebagai juara Grup A dengan torehan 12 poin. Hasil tersebut membuat Timnas Putri Indonesia U-19 mencetak sejarah karena pertama kalinya sepanjang keikusertaan di Piala AFF U-19 Putri, Tim Merah Putih lolos ke semifinal ajang tersebut.

Meski memiliki catatan impresif, Sheva Imut dan kawan-kawan haram meremehkan Thailand di laga semifinal nanti. Pasalnya, Thailand juga sukses menyapu bersih kemenangan dari 2 laga yang dijalaninya sehingga menjadi juara Grup C usai menghancurkan Filipina 6-0 dan menang tipis atas Myanmar 1-0.

Jika mampu mengalahkan Thailand, Timnas Putri Indonesia U-19 akan lolos ke final melawan pemenang di laga semifinal lainnya antara Vietnam vs Myanmar. Pelatih Timnas Putri Indonesia U-19, Rudy Eka Priyambada, menegaskan bahwa anak asuhnya siap untuk menyingkirkan Thailand.

Timnas Putri Indonesia U-19 (PSSI)

Namun, dia menekankan agar Claudia Scheunemann cs tetap waspada dan menampilkan permainan yang lebih efektif. Lebih dari itu, Timnas Putri Indonesia U-19 dipastikan akan memberikan yang terbaik demi meraih gelar juara Piala AFF U-19 2023.

"Pada dasarnya, kita siap melawan tim mana pun. Namun, kita juga harus mewaspadai permainan Thailand. Kita harus bermain efektif dan memperbanyak taktik yang akan dimainkan pemain," ungkap Rudy Eka Priyambada, dikutip laman resmi PSSI.

