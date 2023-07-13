Nasib Tragis Kiper Thailand yang Pukul Komang Teguh, Kena Hukum dari PSSI-nya Thailand dan AFC!

Kericuhan di final SEA Games 2023 membuat AFC menghukum sejumlah pemain dan staff Timnas Thailand U-22 dan Timnas Indonesia U-22. (Foto: Reuters)

NASIB kiper Thailand yang pukul Komang Teguh di final SEA Games 2023 benar-benar berakhir dengan tragis. Sebab kiper bernama Soponwit Rakyart tak hanya terkena hukuman dari PSSI-nya Thailand saja, yakni FAT, tapi juga datang dari Konfederasi Sepakbola Asia (AFC)!

Final SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja memang menjadi sebuah pertandingan yang panas. Dalam kemenangan 5-2 yang diraih Timnas Indonesia U-22 atas Thailand tersebut, kedua tim sempat bersitegang hingga terjadi kericuhan yang sampai adanya pemukulan.

Dalam video yang beredar, Soponwit pun terlihat jelas mencoba memukul penggawa Timnas Indonesia U-22, Komang Teguh. Tak ayal usai laga final itu, FAT selaku Federasi Sepakbola Thailand langsung menghukum Soponwit dengan menghukum sang kiper tak boleh membela Timnas Thailand hingga enam bulan.

Ternyata, hukuman itu tak menjadi satu-satunya yang diterima Soponwit. Sebab baru-baru ini AFC mengumumkan bahwa ada pihak Timnas Indonesia U-22 dan Thailand yang bersalah dan terkena hukuman.

AFC menghukum satu pemain dan empat staf pelatih dari Timnas Thailand U-22. Satu-satunya pemain yang terkena hukuman larangan bermain enam laga dan 1.000 dolar itu adalah Soponwit.

Wajar memang jika Soponwit terkena hukuman. Sebab dalam video yang beredar di media sosial, awalnya Soponwit berada jauh dari kerusuhan karena berada di gawang Thailand.