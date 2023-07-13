Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nasib Tragis Kiper Thailand yang Pukul Komang Teguh, Kena Hukum dari PSSI-nya Thailand dan AFC!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:00 WIB
Nasib Tragis Kiper Thailand yang Pukul Komang Teguh, Kena Hukum dari PSSI-nya Thailand dan AFC!
Kericuhan di final SEA Games 2023 membuat AFC menghukum sejumlah pemain dan staff Timnas Thailand U-22 dan Timnas Indonesia U-22. (Foto: Reuters)
A
A
A

NASIB kiper Thailand yang pukul Komang Teguh di final SEA Games 2023 benar-benar berakhir dengan tragis. Sebab kiper bernama Soponwit Rakyart tak hanya terkena hukuman dari PSSI-nya Thailand saja, yakni FAT, tapi juga datang dari Konfederasi Sepakbola Asia (AFC)!

Final SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja memang menjadi sebuah pertandingan yang panas. Dalam kemenangan 5-2 yang diraih Timnas Indonesia U-22 atas Thailand tersebut, kedua tim sempat bersitegang hingga terjadi kericuhan yang sampai adanya pemukulan.

Dalam video yang beredar, Soponwit pun terlihat jelas mencoba memukul penggawa Timnas Indonesia U-22, Komang Teguh. Tak ayal usai laga final itu, FAT selaku Federasi Sepakbola Thailand langsung menghukum Soponwit dengan menghukum sang kiper tak boleh membela Timnas Thailand hingga enam bulan.

Ternyata, hukuman itu tak menjadi satu-satunya yang diterima Soponwit. Sebab baru-baru ini AFC mengumumkan bahwa ada pihak Timnas Indonesia U-22 dan Thailand yang bersalah dan terkena hukuman.

AFC menghukum satu pemain dan empat staf pelatih dari Timnas Thailand U-22. Satu-satunya pemain yang terkena hukuman larangan bermain enam laga dan 1.000 dolar itu adalah Soponwit.

Momen Komang Teguh dipukul kiper Thailand

Wajar memang jika Soponwit terkena hukuman. Sebab dalam video yang beredar di media sosial, awalnya Soponwit berada jauh dari kerusuhan karena berada di gawang Thailand.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3042667/kisah-media-malaysia-sebut-timnas-indonesia-u-22-juara-sea-games-2023-karena-malaysia-dan-thailand-turunkan-pemain-pelapis-fMUcAJtJ9A.jpg
Kisah Media Malaysia Sebut Timnas Indonesia U-22 Juara SEA Games 2023 karena Malaysia dan Thailand Turunkan Pemain Pelapis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/51/2944774/kaleidoskop-2023-kisah-timnas-indonesia-u-22-raih-emas-dan-catat-sejarah-di-sea-games-2023-TLkOPuEDt9.JPG
Kaleidoskop 2023: Kisah Timnas Indonesia U-22 Raih Emas dan Catat Sejarah di SEA Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/51/2866319/jadi-juara-setelah-32-tahun-ini-kilas-balik-timnas-indonesia-di-sea-games-iMnUEv2oVB.jpg
Jadi Juara Setelah 32 Tahun, Ini Kilas Balik Timnas Indonesia di SEA Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/51/2860333/piala-aff-u-23-2023-takut-kalah-dari-timnas-indonesia-u-23-jadi-penyebab-thailand-hanya-bawa-3-pemain-jebolan-sea-games-2023-Kz4RLruvLk.jpg
Piala AFF U-23 2023: Takut Kalah dari Timnas Indonesia U-23 Jadi Penyebab Thailand Hanya Bawa 3 Pemain Jebolan SEA Games 2023?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/51/2845830/pemain-dan-ofisial-timnas-indonesia-u-22-kena-sanksi-afc-ini-tanggapan-pssi-AcCzL395E2.jpg
Pemain dan Ofisial Timnas Indonesia U-22 Kena Sanksi AFC, Ini Tanggapan PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/rizky_ridho.jpg
Dipantau Rizky Ridho, School Premier League Season 3 Resmi Dimulai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement