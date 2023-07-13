Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Putri Indonesia U-19 vs Timnas Putri Thailand U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2023, Live di iNews!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:55 WIB
Jadwal Timnas Putri Indonesia U-19 vs Timnas Putri Thailand U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2023, Live di iNews!
Berikut jadwal Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di semifinal Piala AFF U-19 2023, live di iNews. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Putri Indonesia U-19 vs Timnas Putri Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-19 2023 akan diulas Okezone. Laga Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand U-19 yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di iNews TV pada Kamis, (13/7/2023) pukul 19.30 WIB.

Timnas Putri Indonesia U-19 tampil luar biasa di tiga laga yang dijalani di Grup A Piala AFF U-19 2023. Berturut-turut skuad asuhan Rudy Eka Priyambada itu menang 7-0 atas Timor Leste, menghajar Laos 4-1 dan menggilas Kamboja 5-0.

Timnas Putri Indonesia U-19

Namun, di semifinal Piala AFF U-19 2023, Timnas Putri Indonesia U-19 tak bisa bersantai. Sebab, lawan Timnas Putri Indonesia U-19 masuk kategori superberat.

Thailand menunjukan permainan yang tak kalah bagusnya ketimbang Timnas Putri Indonesia U-19 di fase grup. Thailand melewati dua laga Grup C Piala AFF U-19 2023 dengan kemenangan, yakni menghajar Filipina 6-0 dan menumbangkan Myanmar 1-0.

Tahu Thailand memiliki kekuatan yang superkuat, Rudy Eka Priyambada meminta Claudia Scheunemann dan kawan-kawan untuk waspada. Sebab, lengah sedikit saja, Thailand berpotensi memberi hukuman kepada skuad Timnas Putri Indonesia U-19.

“Pada dasarnya kita siap, lawan tim mana pun. Namun, kami juga harus waspadai permainan bola yang dimainkan oleh Thailand. Kita harus bermain efektif, memperbanyak taktik yang juga harus pemain mainkan,” kata Rudy Eka Priyambada mengutip dari laman resmi PSSI, Kamis (13/7/2023).

Halaman:
1 2
      
