HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapten Liverpool Jordan Henderson Segera Gabung Klub Arab Saudi, Susul Steven Gerrard?

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:46 WIB
Kapten Liverpool Jordan Henderson Segera Gabung Klub Arab Saudi, Susul Steven Gerrard?
Jordan Henderson akan memutuskan kariernya untuk pindah ke Liga Arab Saudi/Foto: Reuters
A
A
A

JORDAN Henderson dalam 48 jam ke depan akan memutuskan apakah dia akan meninggalkan Liverpool untuk berlabuh di liga Arab Saudi atau tidak. Kapten Liverpool itu, dikabarkan akan segera membuat keputusan penting dalam hidupnya.

The Sun melaporkan bahwa, kerja sama dengan mantan rekan setimnya di Timur Tengah akan terjadi setelah Henderson ditawari kesepakatan. Menurut Daily Mail, kapten Liverpool akan membuat keputusan sebelum Jumat.

jordan henderson

Dia dikatakan meragukan masa depannya di Anfield dan telah didekati oleh Al-Ettifaq. Pihak Saudi telah menawarinya kontrak dua tahun dengan opsi satu tahun lagi.

Henderson juga akan menerima kenaikan gaji 50% sehingga gaji mingguannya menjadi sekitar £210.000 atau setara dengan Rp4,1 miliar.

 BACA JUGA:

Laporan tersebut menambahkan bahwa Al-Ettifaq siap melakukan pendekatan formal begitu Henderson membuat keputusan.

Namun, Henderson enggan meninggalkan Liverpool karena khawatir hal itu akan berdampak pada posisinya di tim Inggris jelang Euro 2024. Keluarganya juga dikatakan ragu untuk pindah ke Timur Tengah.

