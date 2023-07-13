Qamal Mustaqim Konfirmasi Didekati FIFA untuk Jadi Konsultan Rumput Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA - FIFA dikabarkan tengah mendekati Qamal Mustagim untuk menjadi konsultan rumput resmi FIFA untuk Piala Dunia U-17 2023. Menjawab isu yang beredar, ahli Agronomi itu pun mengonfirmasi kebenaran tersebut, namun ia menegaskan bahwa sampai saat ini baru penjajakan saja dan belum pasti.

Qamal pun menegaskan bahwa penunjukkannya sebagai kandidat tim konsultan rumput bukan karena penilaianya terhadap Jakarta International Stadium (JIS) yang ia lakukan beberapa waktu lalu.

Sebagai pengingat, Chairman Karya Rama Prima itu bersama Ketua Ketum PSSI Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, dan Pemerintan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah meninjau JIS untuk opsi stadion Piala Dunia U-17 2023.

Dalam momen tersebut, Qamal menyebutkan rumput JIS tidak standar FIFA. Kini beredar kabar bahwa Qamal Mustaqim dan FIFA sedang ada penjajakan terkait konsultan rumput untuk Piala Dunia U-17 2023.

Tugasnya nanti tentu untuk memantau rumput-rumput di stadion untuk Piala Dunia U-17 2023. Sebab seperti yang sudah diketahui, Piala Dunia U-17 2023 yang digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023 dipastikan dihelat di Indonesia.

"Baru ngobrol ngobrol saja WhatsApp dan email. Akan tetapi, belum sampai jadi, kok" kata Qamal kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (13/7/2023).