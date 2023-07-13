Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Qamal Mustaqim Konfirmasi Didekati FIFA untuk Jadi Konsultan Rumput Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:42 WIB
Qamal Mustaqim Konfirmasi Didekati FIFA untuk Jadi Konsultan Rumput Piala Dunia U-17 2023
Jakarta International Stadium. (Foto: Instagram/jakintstadium)
A
A
A

JAKARTA - FIFA dikabarkan tengah mendekati Qamal Mustagim untuk menjadi konsultan rumput resmi FIFA untuk Piala Dunia U-17 2023. Menjawab isu yang beredar, ahli Agronomi itu pun mengonfirmasi kebenaran tersebut, namun ia menegaskan bahwa sampai saat ini baru penjajakan saja dan belum pasti.

Qamal pun menegaskan bahwa penunjukkannya sebagai kandidat tim konsultan rumput bukan karena penilaianya terhadap Jakarta International Stadium (JIS) yang ia lakukan beberapa waktu lalu.

Sebagai pengingat, Chairman Karya Rama Prima itu bersama Ketua Ketum PSSI Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, dan Pemerintan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah meninjau JIS untuk opsi stadion Piala Dunia U-17 2023.

Dalam momen tersebut, Qamal menyebutkan rumput JIS tidak standar FIFA. Kini beredar kabar bahwa Qamal Mustaqim dan FIFA sedang ada penjajakan terkait konsultan rumput untuk Piala Dunia U-17 2023.

Jakarta International Stadium

Tugasnya nanti tentu untuk memantau rumput-rumput di stadion untuk Piala Dunia U-17 2023. Sebab seperti yang sudah diketahui, Piala Dunia U-17 2023 yang digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023 dipastikan dihelat di Indonesia.

"Baru ngobrol ngobrol saja WhatsApp dan email. Akan tetapi, belum sampai jadi, kok" kata Qamal kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (13/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
FIFA JIS Qamal Mustagim
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/51/2936865/dimulai-di-surabaya-piala-dunia-u-17-2023-jadi-momentum-kebangkitan-sepakbola-indonesia-jr3wnP1j4k.jpg
Dimulai di Surabaya, Piala Dunia U-17 2023 Jadi Momentum Kebangkitan Sepakbola Indonesia!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Persib Bandung Siap Rotasi Pemain Hadapi Persis Solo! Bojan Hodak Beri Peringatan Keras
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement