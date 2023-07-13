Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Manchester United yang Mendadak Cabut, Nomor 1 David Beckham!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:30 WIB
6 Pemain Manchester United yang Mendadak Cabut, Nomor 1 David Beckham!
David Beckham/Foto: Sky Sport
A
A
A

TIDAK ada angin tidak ada hujan, ada 6 pemain Manchester United yang mendadak cabut dari Old Trafford.

Setiap musim, kedatangan dan kepergian pemain di skuad Manchester United adalah hal yang biasa. Namun menjadi hal yang mengejutkan apabila pemain yang pergi adalah seorang legenda yang lama mendiami skuad hingga mempersembahkan banyak trofi.

Berikut adalah 6 pemain Manchester United yang memilih pergi secara mendadak.

6. Jaap Stam

 stam

Jaap Stam bergabung bersama United pada tahun 1998. Selma di Old Trafford, Stam menjadi salah satu bek terbaik dunia kala itu. Sayangnya, pada 2001 Stam membuat pendukung United terkejut dengan kepindahannya ke Lazio. Ternyata, kepindahan itu didasari oleh Sir Alex Ferguson yang menilai performa Stam sudah menurun.

5. Lee Sharpe


Lee Sharpe adalah pemain Manchester United pada era 90an. Delapan musim membela setan merah, Sharpe telah mempersembahkan 3 trofi Liga Inggris, 2 Piala FA, Piala Liga, hingga Piala Winners Eropa.

Namun secara mengejutkan, pada 1996 Sharpe menandatangani kontrak fantastis dengan Leeds. Konon, kepindahannya ini didasari oleh dirinya yang mulai tersisihkan dari skema Sir Alex Ferguson.

