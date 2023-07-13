Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Tak Biasa Shin Tae-yong Mendengar Media Vietnam Ejek Skuad Garuda

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:14 WIB
Reaksi Tak Biasa Shin Tae-yong Mendengar Media Vietnam Ejek Skuad Garuda
Shin Tae-yong bereaksi atas media Vietnam/Foto: Instagram
A
A
A

REAKSI tak biasa Shin Tae-yong saat mendengar media Vietnam ejek skuad garuda sebagai yang terlemah di Piala Asia 2023 menarik untuk diulas.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia kembali harus berhadapan dengan Timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2023 nanti. Skuad Garuda dan Vietnam ini tergabung bersama di dalam Grup D bersama dengan Jepang dan juga Iraq.

shin tae yong

Bergabungnya Indonesia dan Vietnam dalam satu grup membuat salah satu media Vietnam, The Thao 247 menilai jika target Indonesia untuk lolos babak fase grup terlalu tinggi. Bahkan untuk mencapainya, Indonesia sampai harus menaturalisasi pemain.

Selain itu, media tersebut juga menilai jika Indonesia adalah tim terlemah di grup ini dan menilai jika Indonesia nantinya akan menjadi lumbung gol untuk lawannya.

Jika menilik catatan di atas kertas, rilis dari The Thao 247 bukanlah tanpa dasar. Secara ranking Indonesia memang masih kalah jauh dari saingannya di grup.

Dilansir dari laman resmi FIFA, Kamis (13/7/2023) Indonesia kini berada di peringkat 150. Sedangkan Jepang berada di peringkat 20, Iraq di peringkat 70, dan Vietnam di peringkat 95.

Namun, untuk membalas hal tersebut, Shin Tae-yong sudah mengantisipasi ejekan yang datang. Tepat setelah drawing, pelatih asal Korea Selatan itu telah menyebut jika Grup D adalah grup berat yang harus Indonesia hadapi. Shin Tae-yong juga menilai jika peluang untuk lolos dari babak fase grup masih 50:50.

"Grup kami tidak mudah, pastinya. Saya akan mengatakan peluang kami untuk lolos ke babak sistem gugur adalah sekitar 50 persen tetapi saya memiliki kepercayaan yang besar pada tim saya." ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi AFC, Kamis (13/7/2023).

Halaman:
1 2
      
