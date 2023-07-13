Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Setelah 3 Personel Kena Sanksi AFC: Elkan Baggott Masuk!

Elkan Baggott masuk ke line up Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 setelah 3 personel kena sanksi AFC akan diulas Okezone. Kabar kurang mengenakkan menimpa sepakbola Indonesia pada Rabu, 12 Juli 2023 malam WIB.

Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) menjatuhkan larangan tampil enam pertandingan kepada tiga personel Timnas Indonesia U-23, yakni Taufany Muslihuddin, Titan Agung dan Komang Teguh. Ketiga pemain ini dihukum AFC, efek terlibat keributan di final sepakbola SEA Games 2023 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-22 vs Thailand pada Selasa, 16 Mei 2023 malam WIB.

(Momen keributan di laga Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Thailand U-22 di final sepakbola SEA Games 2023. (Foto: REUTERS)

Ketiadaan nama-nama di atas apakah membuat pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, kelimpungan saat memimpin skuad Garuda Muda di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada 6-12 September 2023?

Jawabannya kemungkinan tidak. Sebab, ketiadaan Titan Agung dan kawan-kawan dapat digantikan pemain abroad, alias pesepakbola Indonesia yang berkarier luar negeri. Posisi Komang Teguh dapat digantikan pemain belakang Ipswich Town, Elkan Baggott.

Selanjutnya ketiadaan Taufany bisa diisi gelandang Jong Utrecht, Ivar Jenner. Terakhir area yang biasa ditempati Titan Agung di lini depan dapat diisi penyerang ADO Den Haag, Rafael Struick. Meski Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, pemain-pemain abroad Indonesia bisa tetap ambil bagian.

Sebab, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 berbarengan dengan FIFA Matchday September 2023 yang bergulir pada 4-12 September 2023. Pemain-pemain abroad Indonesia bisa mentas terlebih dulu bersama Timnas Indonesia senior pada 5 atau 6 September 2023.