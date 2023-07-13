Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentator Liga Jepang Histeris Lihat Lemparan Roket Pratama Arhan, Hampir Berbuah Gol untuk Tokyo Verdy

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:47 WIB
Komentator Liga Jepang Histeris Lihat Lemparan Roket Pratama Arhan, Hampir Berbuah Gol untuk Tokyo Verdy
Lemparan roket Pratama Arhan bikin histeris komentator Jepang/Foto: Instagram
A
A
A

LEMPARAN roket ala Pratama Arhan membuat komentator Liga Jepang tercengang. Momemn itu terjadi kala Tokyo Verdy bertanding melawan Tokyo FC di Piala Kaisar 2023, Rabu (12/7/2023).

Pratama Arhan dipercaya pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuko sebagai starter pada laga tersebut. Kepercayaan pelatih tersebut langsung dijawab oleh Pratama Arhan dengan menunjukkan lemparan ke dalam yang menjadi senjata andalannya.

 lemparan pratama arhan

Lemparan roket Pratama Arhan itu tersaji saat laga baru berjalan 14 menit. Ia bersiap di pinggir lapangan dan siap melontarkan bola. Lemparan roketnya langsung menuju kotak penalti lawan.

Leamparan itu sempat membuat kemelut di depan gawang Tokyo FC. Pasalnya, lemparan Pratama Arhan langsung disambut oleh pemain Tokyo Verdy dengan sundulan. Namun sayang, sundulan itu membentur mistar gawang dan gagal dikonversi jadi gol.

 BACA JUGA:

Lemparan roket Pratama Arhan itu sontak membuat komentator Jepang berteriak histeris. Dia tampak terheran-heran dengan lemparan maut yang dilontarkan oleh bek Timnas Indonesia itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179429/gianni_infantino-YCfK_large.jpg
Tandai Era Baru, FIFA Resmi Luncurkan Piala ASEAN FIFA Melibatkan 11 Negara Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179357/turnamen_usia_dini_diharapkan_jadi_pencetak_bibit_bibit_pesepakbola_generasi_emas-D7dp_large.jpeg
Buka Turnamen Usia Dini, Gubernur Papua: Momen Lahirkan Generasi Emas Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179141/marselino_ferdinan_berpotensi_mencetak_gol_di_laga_as_trencin_vs_kfc_komarnodi_astrencin-jmSZ_large.jpg
Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga AS Trencin vs KFC Komarno di Liga Slovakia 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/achmad_jufriyanto.jpg
Jupe Kembali ke Persib Bandung, Reaksi Bojan Hodak Jadi Sorotan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement