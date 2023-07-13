Komentator Liga Jepang Histeris Lihat Lemparan Roket Pratama Arhan, Hampir Berbuah Gol untuk Tokyo Verdy

LEMPARAN roket ala Pratama Arhan membuat komentator Liga Jepang tercengang. Momemn itu terjadi kala Tokyo Verdy bertanding melawan Tokyo FC di Piala Kaisar 2023, Rabu (12/7/2023).

Pratama Arhan dipercaya pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuko sebagai starter pada laga tersebut. Kepercayaan pelatih tersebut langsung dijawab oleh Pratama Arhan dengan menunjukkan lemparan ke dalam yang menjadi senjata andalannya.

Lemparan roket Pratama Arhan itu tersaji saat laga baru berjalan 14 menit. Ia bersiap di pinggir lapangan dan siap melontarkan bola. Lemparan roketnya langsung menuju kotak penalti lawan.

Leamparan itu sempat membuat kemelut di depan gawang Tokyo FC. Pasalnya, lemparan Pratama Arhan langsung disambut oleh pemain Tokyo Verdy dengan sundulan. Namun sayang, sundulan itu membentur mistar gawang dan gagal dikonversi jadi gol.

Lemparan roket Pratama Arhan itu sontak membuat komentator Jepang berteriak histeris. Dia tampak terheran-heran dengan lemparan maut yang dilontarkan oleh bek Timnas Indonesia itu.