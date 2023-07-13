Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Temukan Pengganti 3 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Kena Sanksi dari AFC, Kualitasnya Lebih Tinggi?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:35 WIB
Shin Tae-yong Temukan Pengganti 3 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Kena Sanksi dari AFC, Kualitasnya Lebih Tinggi?
Shin Tae-yong menemukan pengganti 3 pemain Timnas Indonesia U-23 yang kena sanksi AFC. (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

SHIN Tae-yong menemukan pengganti 3 pemain Timnas Indonesia U-23 yang kena sanksi dari AFC. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Sebelum kita membahas pemain-pemain yang menjadi penggantinya, ada baiknya mengetahui tiga personel Timnas Indonesia U-23 yang terkena sanksi dari AFC yakni Komang Teguh, Taufany Muslihuddin dan Titan Agung.

Taufany Muslihuddin

(Taufany Muslihuddin terkena sanksi dari AFC)

Komang Teguh dan Titan Agung dilarang memperkuat Timnas Indonesia U-23 dalam enam pertandingan, plus terkena denda USD1000. Sementara itu, Taufany dilarang memperkuat Timnas Indonesia U-23 dalam enam pertandingan.

Nama-nama ini terkena hukuman, imbas terlibat dalam kerusuhan final sepakbola SEA Games 2023 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Thailand U-22 pada Selasa, 16 Mei 2023 malam WIB.

Berhubung terkena hukuman, mereka takkan bisa turun saat Timnas Indonesia U-23 ambil bagian di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023. Lantas, akankah Shin Tae-yong kebingungan dengan absennya nama-nama di atas? Jawabannya disinyalir tidak.

Sebab, posisi Komang Teguh dan kawan-kawan dapat digantikan pemain abroad yang kualitasnya tak kalah bagus. Posisi Komang Teguh dapat diisi pemain belakang Ipswich Town, Elkan Baggott.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/51/3174656/jens_raven_siap_bekerja_keras_demi_ambisi_membawa_timnas_indonesia_u_23_menyabet_medali_emas_di_sea_games_2025-wibV_large.jpg
Tekad Jens Raven Bawa Timnas Indonesia U-23 Sabet Medali Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes_1.jpg
Jay Idzes Geram Sassuolo Kalah Tipis dari AS Roma: Kami Layak Dapat Poin!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement