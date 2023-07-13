Shin Tae-yong Temukan Pengganti 3 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Kena Sanksi dari AFC, Kualitasnya Lebih Tinggi?

SHIN Tae-yong menemukan pengganti 3 pemain Timnas Indonesia U-23 yang kena sanksi dari AFC. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Sebelum kita membahas pemain-pemain yang menjadi penggantinya, ada baiknya mengetahui tiga personel Timnas Indonesia U-23 yang terkena sanksi dari AFC yakni Komang Teguh, Taufany Muslihuddin dan Titan Agung.

(Taufany Muslihuddin terkena sanksi dari AFC)

Komang Teguh dan Titan Agung dilarang memperkuat Timnas Indonesia U-23 dalam enam pertandingan, plus terkena denda USD1000. Sementara itu, Taufany dilarang memperkuat Timnas Indonesia U-23 dalam enam pertandingan.

Nama-nama ini terkena hukuman, imbas terlibat dalam kerusuhan final sepakbola SEA Games 2023 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Thailand U-22 pada Selasa, 16 Mei 2023 malam WIB.

Berhubung terkena hukuman, mereka takkan bisa turun saat Timnas Indonesia U-23 ambil bagian di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023. Lantas, akankah Shin Tae-yong kebingungan dengan absennya nama-nama di atas? Jawabannya disinyalir tidak.

Sebab, posisi Komang Teguh dan kawan-kawan dapat digantikan pemain abroad yang kualitasnya tak kalah bagus. Posisi Komang Teguh dapat diisi pemain belakang Ipswich Town, Elkan Baggott.