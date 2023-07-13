Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Jamaika vs Meksiko di Semifinal Piala Emas CONCACAF 2023: Pesta Gol 3-0, El Tri Tantang Panama di Final!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:29 WIB
Hasil Timnas Jamaika vs Meksiko di Semifinal Piala Emas CONCACAF 2023: Pesta Gol 3-0, El Tri Tantang Panama di Final!
Laga Timnas Jamaika vs Meksiko. (Foto: Instagram/@mixeleccionmx)
A
A
A

HASIL Timnas Jamaika vs Meksiko di semifinal Piala Emas CONCACAF 2023 sudah diketahui. El Tri -julukan Timnas Meksiko- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-0.

Laga Timnas Jamaika vs Meksiko digelar di Estadio Universitario Stadium, Kamis (13/7/2023) siang WIB. Gol Meksiko dicetak oleh Henry Martin (2’), Luis Chavez (30’), dan Roberto Alvarado (90+3’).

Timnas Jamaika vs Meksiko

Kemenangan itu membawa Meksiko lolos ke babak final. Mereka pun akan bersua Timnas Panama di partai puncak.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Meksiko memulai laga dengan apik. Laga baru berjalan dua menit, mereka sudah mencetak gol lewat aksi Henry Martin. Meksiko pun unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, Jamaika meningkatkan tempo penyerangan ke pertahanan tim lawan. Tetapi, usaha mereka gagal berbuah manis.

Alih-alih mencetak gol, Jamaika justru kembali kebobolan. Kali ini, Luis Chaves yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia mencetak gol indah lewat tendangan bebas yang tidak bisa dihalau Andre Blake. Meksiko pun unggul 2-0.

Kedua tim terus berusaha mencetak gol tambahan di sisa waktu pertandingan. Sayangnya, usaha itu gagal berbuah manis sehingga skor 2-0 tak berubah.

Halaman:
1 2
      
