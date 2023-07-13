Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Jelajahi Sabang sampai Merauke, Cari Pemain Berbakat untuk Timnas Indonesia U-17

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |10:50 WIB
Bima Sakti Jelajahi Sabang sampai Merauke, Cari Pemain Berbakat untuk Timnas Indonesia U-17
Bima Sakti jelajahi Sabang sampai Merauke cari pemain U-17 berbakat/Foto: PSSI
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti mengatakan bahwa dirinya siap bekerja keras mencari pemain-pemain berbakat di Indonesia untuk Piala Dunia U-17 2023. Dia pun siap bergerilya dari Sabang sampai dengan Merauke demi mencari pemain berbakat.

Sebagaimana diketahui, jajaran pelatih Skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U-17, sedang melakukan seleksi pemain dari kota ke kota. Saat ini sedang berlangsung di Bandung.

 Jokowi tinjau seleksi Timnas U-17

Sementara itu, di Jakarta sudah ada kerangka Timnas Indonesia U-17 yang sedang berlatih. Nantinya juga diberlakukan promosi dan degradasi pemain Timnas Indonesia U-17 untuk mencari komposisi tim terbaik dari hasil seleksi di kota-kota.

Bima Sakit mengatakan, sangat menyambut baik seleksi yang sudah berlangsung di Bandung. Dia mengatakan pihaknya pun akan memaksimalkan pemain-pemain muda yang ada untuk dipantau potensinya.

 BACA JUGA:

"Kami alhamdulillah seleksi pertama di 10 kota ini diawali di Bandung. Kami bekerja sama dengan klub Persib dan dibantu Asprov Jabar serta dibantu tim scouting nya oleh coach Indra," kata Bima Sakti di Bandung, Rabu (12/6/2023).

"Jadi, kami di sini memberi kesempatan seluruh anak muda usia kelahiran 2006-2007 untuk diseleksi Timnas Indonesia U-17 persiapan Piala Dunia U-17," katanya.

Halaman:
1 2
      
