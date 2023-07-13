Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komang Teguh Kena Sanksi AFC, Elkan Baggott Siap Turun di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |10:26 WIB
Komang Teguh Kena Sanksi AFC, Elkan Baggott Siap Turun di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024?
Elkan Baggott kala latihan bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia U-23, Komang Teguh, kena sanksi AFC. Akankah kondisi ini membuat Elkan Baggott siap turun di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024?

Hal itu kemungkinan terjadi lantaran Komang Teguh dipastikan absen di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, dia mendapat sanksi dari AFC berupa larangan bermain di 6 laga.

Komang Teguh

Sebagaimana diketahui, AFC resmi memberi hukuman kepada tiga pemain dan empat ofisial Timnas Indonesia U-22. Hukuman tersebut merupakan imbas keributan di final sepakbola SEA Games 2023 antara Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Thailand U-22.

Laga yang dimenangkan oleh Timnas Indonesia U-22 dengan skor 5-2 itu terjadi di Kamboja pada Selasa, 16 Mei 2023 malam WIB. Bukan hanya keributan antara kedua kubu, pertandingan itu pun dihujani kartu kuning dan kartu merah.

Tak heran, AFC menghukum pemain dan ofisial kedua tim. Untuk Timnas Indonesia U-22, ada tiga pemain dan empat ofisial yang mendapat sanksi tegas dari AFC. Ketiga pemain tersebut adalah Titan Agung, Komang Teguh, dan Taufany Muslihuddin.

Kemudian, ada asisten pelatih Timnas Indonesia U-22, Sahari Gultom, dan tiga ofisial, yakni Ahmad Nizar Caesarea Noor, Muhni Toid Sarnadi, serta Tegar Diokta Andias yang juga terkena sanski. Untuk Titan Agung dan Komang Teguh, keduanya dianggap melanggar Pasal 47 dan 38.2.4 tentang Kode Etik Disiplin dan Etik AFC.

Alhasil, Komang Teguh dan Titan Agung mendapat sanksi dilarang main dalam enam pertandingan, plus denda sebesar USD1.000 atau sekira Rp14,9 juta. Dengan demikian, keduanya dan juga Taufany Muslihuddin dipastikan tidak dapat membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Berhubung Komang Teguh absen, maka bek tengah skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- mengalami kekosongan. Oleh karenanya, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, berpeluang memanggil Elkan Baggott untuk mengisi posisi bek sentral.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883439/gara-gara-salah-umpan-rizky-ridho-nyaris-dilempar-bola-oleh-shin-tae-yong-5GF6gRcvOo.jpg
Gara-Gara Salah Umpan, Rizky Ridho Nyaris Dilempar Bola oleh Shin Tae-yong
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/juventus_vs_lazio.jpg
Juventus Dihantam Lazio, Igor Tudor Semprot Dua Pemain!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement