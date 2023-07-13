Komang Teguh Kena Sanksi AFC, Elkan Baggott Siap Turun di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024?

BEK Timnas Indonesia U-23, Komang Teguh, kena sanksi AFC. Akankah kondisi ini membuat Elkan Baggott siap turun di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024?

Hal itu kemungkinan terjadi lantaran Komang Teguh dipastikan absen di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, dia mendapat sanksi dari AFC berupa larangan bermain di 6 laga.

Sebagaimana diketahui, AFC resmi memberi hukuman kepada tiga pemain dan empat ofisial Timnas Indonesia U-22. Hukuman tersebut merupakan imbas keributan di final sepakbola SEA Games 2023 antara Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Thailand U-22.

Laga yang dimenangkan oleh Timnas Indonesia U-22 dengan skor 5-2 itu terjadi di Kamboja pada Selasa, 16 Mei 2023 malam WIB. Bukan hanya keributan antara kedua kubu, pertandingan itu pun dihujani kartu kuning dan kartu merah.

Tak heran, AFC menghukum pemain dan ofisial kedua tim. Untuk Timnas Indonesia U-22, ada tiga pemain dan empat ofisial yang mendapat sanksi tegas dari AFC. Ketiga pemain tersebut adalah Titan Agung, Komang Teguh, dan Taufany Muslihuddin.

Kemudian, ada asisten pelatih Timnas Indonesia U-22, Sahari Gultom, dan tiga ofisial, yakni Ahmad Nizar Caesarea Noor, Muhni Toid Sarnadi, serta Tegar Diokta Andias yang juga terkena sanski. Untuk Titan Agung dan Komang Teguh, keduanya dianggap melanggar Pasal 47 dan 38.2.4 tentang Kode Etik Disiplin dan Etik AFC.

Alhasil, Komang Teguh dan Titan Agung mendapat sanksi dilarang main dalam enam pertandingan, plus denda sebesar USD1.000 atau sekira Rp14,9 juta. Dengan demikian, keduanya dan juga Taufany Muslihuddin dipastikan tidak dapat membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Berhubung Komang Teguh absen, maka bek tengah skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- mengalami kekosongan. Oleh karenanya, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, berpeluang memanggil Elkan Baggott untuk mengisi posisi bek sentral.