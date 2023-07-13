Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Amerika Serikat vs Panama di Semifinal Piala Emas CONCACAF 2023: Menangi Drama Adu Penalti, Los Canaleros Lolos ke Final!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |10:06 WIB
Hasil Timnas Amerika Serikat vs Panama di Semifinal Piala Emas CONCACAF 2023: Menangi Drama Adu Penalti, Los Canaleros Lolos ke Final!
Laga Timnas Amerika Serikat vs Panama. (Foto: Instagram/@usmnt)
A
A
A

HASIL Timnas Amerika Serikat vs Panama di semifinal Piala Emas CONCACAF 2023 sudah diketahui. Los Canaleros -julukan Timnas Panama- pun sukses mengalahkan Amerika Serikat lewat drama adu penalti.

Laga Timnas Amerika Serikat vs Panama digelar di Stadion Snapdragon, Kamis (13/7/2023) pagi WIB. Duel sengit tersaji sehingga skor 1-1 terus terjaga. Alhasil, pemenang ditentukan lewat drama adu penalti. Panama pun meraih kemenangan dengan skor 5-4.

Timnas Amerika Serikat vs Panama

Kemenangan itu membawa Timnas Panama lolos ke final Piala Emas CONCACAF 2023. Di babak final, Panama masih menanti lawannya, yakni antara Jamaika atau Meksiko.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Amerika Serikat sejatinya memulai laga dengan apik. Mereka bisa mendominasi permainan dan terus menekan pertahanan Panama.

Tetapi, Panama tak tinggal diam mendapati Amerika Serikat bermain dengan dominan. Mereka sesekali memberi perlawanan berarti.

Bahkan, Panama terlihat beberapa kali bisa merepotkan barisan pertahanan Amerika Serikat. Mereka berhasil memaksimalkan pola serangan balik.

Sayangnya, segala upaya yang dilakukan Panama di babak pertama belum bisa berbuah gol. Begitu juga dengan Amerika Serikat sehingga skor 0-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2 3
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179429/gianni_infantino-YCfK_large.jpg
Tandai Era Baru, FIFA Resmi Luncurkan Piala ASEAN FIFA Melibatkan 11 Negara Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179357/turnamen_usia_dini_diharapkan_jadi_pencetak_bibit_bibit_pesepakbola_generasi_emas-D7dp_large.jpeg
Buka Turnamen Usia Dini, Gubernur Papua: Momen Lahirkan Generasi Emas Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179141/marselino_ferdinan_berpotensi_mencetak_gol_di_laga_as_trencin_vs_kfc_komarnodi_astrencin-jmSZ_large.jpg
Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga AS Trencin vs KFC Komarno di Liga Slovakia 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/vinicius_jr_dan_lamine_yamal.jpg
Terungkap! Ejekan Pedas Vinicius Junior yang Bikin Lamine Yamal Malu di El Clasico
