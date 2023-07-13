Hasil Timnas Amerika Serikat vs Panama di Semifinal Piala Emas CONCACAF 2023: Menangi Drama Adu Penalti, Los Canaleros Lolos ke Final!

HASIL Timnas Amerika Serikat vs Panama di semifinal Piala Emas CONCACAF 2023 sudah diketahui. Los Canaleros -julukan Timnas Panama- pun sukses mengalahkan Amerika Serikat lewat drama adu penalti.

Laga Timnas Amerika Serikat vs Panama digelar di Stadion Snapdragon, Kamis (13/7/2023) pagi WIB. Duel sengit tersaji sehingga skor 1-1 terus terjaga. Alhasil, pemenang ditentukan lewat drama adu penalti. Panama pun meraih kemenangan dengan skor 5-4.

Kemenangan itu membawa Timnas Panama lolos ke final Piala Emas CONCACAF 2023. Di babak final, Panama masih menanti lawannya, yakni antara Jamaika atau Meksiko.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Amerika Serikat sejatinya memulai laga dengan apik. Mereka bisa mendominasi permainan dan terus menekan pertahanan Panama.

Tetapi, Panama tak tinggal diam mendapati Amerika Serikat bermain dengan dominan. Mereka sesekali memberi perlawanan berarti.

Bahkan, Panama terlihat beberapa kali bisa merepotkan barisan pertahanan Amerika Serikat. Mereka berhasil memaksimalkan pola serangan balik.

Sayangnya, segala upaya yang dilakukan Panama di babak pertama belum bisa berbuah gol. Begitu juga dengan Amerika Serikat sehingga skor 0-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.