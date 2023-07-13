Bima Sakti Sebut Kerangka Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023 Sudah Terbentuk, meski Seleksi Masih Berjalan

Presiden RI, Joko Widodo, hadiri seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Arif Budianto/MNC Portal Indonesia)

BANDUNG – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, sebut kerangka timnya untuk Piala Dunia U-17 2023 sudah terbentuk. Meski begitu, PSSI saat ini masih melakukan seleksi calon pemain Timnas Indonesia U-17 di 10 kota di Tanah Air.

Ya, skuad terbaik Timnas Indonesia U-17 berusaha dibangun untuk Piala Dunia U-17 2023. Upaya ini terus dilakukan sejak Indonesia dipastikan jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 oleh FIFA.

Konfederasi Sepakbola Dunia itu resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah baru Piala Dunia U-17 2023 pada 23 Juni 2023. Indonesia berhak mengemban status itu usai Peru memutuskan mundur sebagai tuan rumah.

Ajang Piala Dunia U-17 2023 sendiri akan berlangsung pada 10 November sampai dengan 2 Desember 2023. Di sisa waktu yang masih ada, PSSI berpacu membentuk Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17.

Bima Sakti pun mengatakan kerangka tim sebenarnya sudah terbentuk dengan beberapa pemain Timnas Indonesia U-16. Mereka kini sedang seleksi juga di Jakarta bersama pemain keturunan.

Meski begitu, Bima Sakti mengatakan bongkar pasang masih mungkin dilakukan terhadap kerangka yang ada saat ini. Dia pun masih membutuhkan pemain-pemain tambahan agar kriteria skuad Timnas Indonesia U-17 sesuai standarnya.

"Ya, kami sudah ada pemain-pemain yang kemarin juara Piala AFF U-16 di Yogyakarta," kata Bima Sakti di Bandung, dikutip Kamis (13/7/2023).

"Kami tinggal mencari kekurangan yang ada. Kami ambil buat bergabung dengan kerangka yang sudah ada," ucapnya.