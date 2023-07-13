Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Semifinal Piala AFF U-19 2023 Hari Ini: Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand dan Vietnam vs Myanmar, Siapa Tembus Final?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:15 WIB
Jadwal Semifinal Piala AFF U-19 2023 Hari Ini: Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand dan Vietnam vs Myanmar, Siapa Tembus Final?
Timnas Putri Indonesia U-19 siap menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF U-19 2023. (Foto: PSSI)
JADWAL semifinal Piala AFF U-19 2023 hari ini, Kamis (13/7/2023) akan diulas Okezone. Dari dua pertandingan antara Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand dan Vietnam vs Myanmar, siapa yang bakal menembus final?

Sebagaimana diketahui, Piala AFF U-19 Putri 2023 yang menjadi edisi ketiga turnamen sepakbola putri kelompok umur 19 tahun itu telah memasuki babak semifinal. Turnamen kali ini diikuti 10 tim Asia Tenggara termasuk Indonesia sebagai tuan rumah.

Timnas Putri Indonesia U-19

Timnas Putri Indonesia U-19 berhasil lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2023 dengan status sebagai juara Grup A. Sementara di Grup B, Vietnam tampil sebagai juara grup mengungguli Malaysia dan Singapura.

Lalu untuk Grup C, Thailand yang merupakan juara edisi perdana tampil sebagai juara grup. Satu tim lain yang melengkapi daftar empat semifinalis datang dari Grup C yakni Myanmar yang berstatus sebagai runner-up grup terbaik.

Sesuai ketentuan Piala AFF U-19 2023, tim runner-up terbaik berasal dari Grup C (Myanmar) akan menjadi lawan juara Grup B (Vietnam). Sementara itu, juara Grup A (Indonesia) bakal menghadapi juara Grup C (Thailand).

Dua pertandingan semifinal Piala AFF U-19 2023 ini bakal dilangsungkan pada hari ini, Kamis (13/7/2023) di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Semifinal pertama, akan mempertemukan antara Vietnam vs Myanmar pada pukul 15.30 WIB.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
