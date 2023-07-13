Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bikin Repot FC Tokyo di Emperors Cup 2023, Pratama Arhan Dibeli Klub Liga 1 Jepang 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:03 WIB
Bikin Repot FC Tokyo di Emperors Cup 2023, Pratama Arhan Dibeli Klub Liga 1 Jepang 2024?
Pratama Arhan jadi andalan Tokyo Verdy di Emperors Cup 2023. (Foto: Twitter/@JLeague)
A
A
A

BIKIN repot FC Tokyo di Emperors Cup 2023, Pratama Arhan dibeli klub Liga 1 Jepang 2024? Pratama Arhan menunjukan dirinya layak bermain sebagai starter saat Tokyo Verdy menghadapi FC Tokyo di babak ketiga Emperors Cup 2023 yang berlangsung di Stadion Ajinomoto, Rabu 12 Juli 2023 sore WIB.

Meski lebih sering dicadangkan musim ini, Pratama Arhan tidak canggung saat diperankan sebagai starter. Bermain di posisi aslinya sebagai fullback kiri, Pratama Arhan menunjukan kesolidan dalam bertahan.

Pratama Arhan

(Lemparan roket Pratama Arhan hampir membobol gawang FC Tokyo)

Fullback kiri berusia 21 tahun ini sepertinya mendapatkan instruksi dari pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuku, untuk fokus mengawal pertahanan. Instruksi yang diberikan Hiroshi Jofuku dijalankan Pratama Arhan dengan baik.

Sepanjang 110 menit berada di lapangan (Pratama Arhan akhirnya diganti karena cedera), sulit bagi winger-winger FC Tokyo untuk melewati eks pemain PSIS Semarang ini. Bahkan di menit 14, lemparan roket Pratama Arhan hampir menghasilkan gol bagi Tokyo Verdy.

Saat itu, lemparan ke dalam Pratama Arhan disundul pemain depan Tokyo Verdy. Sayangnya, sundulan sang rekan masih membentur tiang gawang. Jika saja meluncur mulus ke gawang FC Tokyo, ceritanya bisa berbeda dan bukan tak mungkin Tokyo Verdy memenangkan pertandingan.

Laga tersebut dimenangkan FC Tokyo via adu penalti denga skor 9-8. Sebelumnya di waktu normal 90 menit dan 2x15 menit, skor sama kuat 1-1.

Halaman:
1 2
      
