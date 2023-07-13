Tokyo Verdy Rontok di Emperors Cup 2023, Pratama Arhan Dapat Kesempatan Main Lagi hingga Akhir 2023?

TOKYO Verdy rontok di Emperors Cup 2023, Pratama Arhan dapat kesempatan main lagi hingga akhir 2023? Sekadar diketahui, klub Pratama Arhan yakni Tokyo Verdy harus rela tersingkir dari turnamen Emperors Cup alias Piala Kaisar 2023.

Nasib buruk itu didapat Pratama Arhan dan kolega usai dikalahkan FC Tokyo di babak ketiga Emperors Cup 2023. Pertandingan bertajuk Derby Tokyo tersebut dimainkan di Stadion Ajinomoto, Tokyo, pada Rabu 12 Juli 2023 pukul 17.00 WIB.

(Lemparan roket Pratama Arhan hampir merobek gawang FC Tokyo)

Bermain sengit di waktu normal, Tokyo Verdy harus menyerah dari FC Tokyo lewat adu penalti 8-9 setelah laga berakhir 1-1 selama 120 menit. Meski kalah, Pratama Arhan mendapatkan kesempatan langka yakni dimainkan sebagai starter di laga tersebut.

Bahkan, Pratama Arhan sempat mengancam gawang klub kasta tertinggi Liga Jepang itu lewat lemparan roketnya. Bek kiri Timnas Indonesia itu mendapatkan kesempatan melakukan lemparan dari sisi kanan permainan Tokyo Verdy pada menit ke-15.

Lemparan roket Pratama Arhan itu berhasil disambut seorang rekan setim Tokyo Verdy di kotak penalti TC Tokyo. Sialnya, tandukan pemain Tokyo Verdy tersebut hanya membentur tiang gawang.

BACA JUGA: Momen Lemparan Roket Pratama Arhan Bikin Hampir Bobol Gawang FC Tokyo

Setelah kedudukan imbang 1-1, banyak pemain yang diganti termasuk Pratama Arhan pada menit ke-110. Namun, tidak ada gol kemenangan yang tercipta sehingga ditentukan adu penalti. Sayangnya, Tokyo Verdy kalah dari FC Tokyo dengan skor 8-9 di adu tos-tosan tersebut.