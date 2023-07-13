Link Live Streaming RCTI+ Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di Semifinal Piala AFF U-19 2023

LINK live streaming RCTI+ Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di semifinal Piala AFF U-19 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Laga yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang tersebut bakal disiarkan secara live streaming di RCTI+ atau klik di sini pada hari ini, Kamis (13/7/2023), pukul 19.30 WIB.

Pelatih Timnas Putri Indonesia U-19, Rudy Eka Priyambada, menegaskan bahwa anak asuhnya siap untuk menjungkalkan Thailand. Namun, dia menekankan agar Claudia Scheunemann cs tetap waspada dan menampilkan permainan yang efektif dengan taktik yang variatif pada laga nanti.

"Pada dasarnya, kita siap melawan tim mana pun. Namun, kita juga harus mewaspadai permainan Thailand. Kita harus bermain efektif dan memperbanyak taktik yang akan dimainkan pemain," ungkap Rudy Eka Priyambada, dikutip laman resmi PSSI.

Lebih lanjut, Rudy Eka Priyambada mengatakan Garuda Pertiwi junior -julukan Timnas Putri Indonesia U-19- akan memberikan yang terbaik demi meraih gelar juara Piala AFF U-19 2023. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, dia pun meminta doa dan dukungan kepada masyarakat Tanah Air.

"Semoga kami bisa memberikan yang terbaik dan maksimal, mohon doa dan dukungannya dari masyarakat sepakbola Indonesia, khususnya sepakbola wanita, kami ingin memenangkan kejuaraan ini," harap Rudy Eka Priyambada.

Kans Timnas Putri Indonesia U-19 untuk bisa mengalahkan Thailand cukup terbuka lebar. Selain tampil di kandangnya sendiri, Sheva Imut dkk lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2023 dengan catatan impresif yakni menyapu bersih semua laga fase grup lewat kemenangan.

Garuda Pertiwi junior keluar sebagai juara Grup A dengan meraih 12 poin dari tiga laga yang dijalani di fase grup. Timnas Putri Indonesia U-19 berhasil membantai Timor Leste 7-0, menaklukkan Laos 4-1, dan menggilas Kamboja 5-0.