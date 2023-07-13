Adu Jotos di Final Sepakbola SEA Games 2023, Thailand Dihukum AFC Lebih Berat ketimbang Indonesia

ADU jotos di final sepakbola SEA Games 2023 berujung hukuman untuk Timnas Indonesia U-22 dan juga Thailand dari Konfederasi Sepakbola Asia (AFC). Tetapi, hukuman yang diberikan kepada Indonesia tak seberat Thailand.

Ya, AFC sudah resmi memberi sanksi untuk Timnas Indonesia U-22 dan juga Thailand, buntut keributan di final SEA Games 2023 yang digelar di Kamboja, 16 Mei 2023. Pemain, pelatih, tim ofisial, hingga federasi sepakbola tak luput dari sanski AFC.

Tetapi, sanksi yang diberikan kepada Thailand lebih berat ketimbang Indonesia. Dalam keputusan yang dikeluarkan AFC pada Rabu 12 Juli 2023, menghukum pemain, staf pelatih, ofisial, dan juga Federasi Sepakbola Thailand (FAT).

Pertama, AFC memberi sanksi kepada kiper Timnas Thailand U-22, Soponwit Rakyart, lalu pelatih kiper, Prasobchoke Chokemor, Pattarawut Wongsriphuek selaku tim ofisial, dan Mayeid Mad-Adam tim ofisial karena dianggap melakukan pelanggaran serius. Mereka berempat dilarang bersama tim selama 6 pertandingan dan juga harus membayar denda sebesar USD1.000 atau sekira Rp14 juta.

Selain Soponwit Rakyart, ada 3 pemain lain dari Timnas Thailand U-22 yang juga terkena hukuman karena dinilai ikut terlibat dalam keributan. Mereka adalah Chayapipat Supunpasuch, Puracchet Todsanit, dan Thirapak Prueangna.

Ketiga pemain tersebut dihukum larangan bermain selama 6 laga. Hukuman larangan bersama tim di 6 laga juga diberikan kepada asisten pelatih Timnas Thailand U-22, Bamrung Boonprom.

Tak hanya memberi sanksi kepada pemain hingga tim ofisial, AFC juga menjatuhi hukuman untuk FAT. Federasi Sepakbola Thailand itu didenda sebesar USD10 ribu atau sekira Rp149 juta karena dianggal melanggar pasal 51.1 Kode Disiplin dan Etik AFC.