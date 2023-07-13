Daftar Top Skor Piala AFF U-19 2023: Claudia Scheunemann dan Ayunda Anggraini di Puncak, Timnas Putri Indonesia U-19 Gemilang!

DAFTAR top skor Piala AFF U-19 2023 akan diulas Okezone. Dua pemain Timnas Putri Indonesia U-19, Claudia Scheunemann dan Ayunda Anggraini, berada di puncak pencetak gol terbanyak Piala AFF U-19 2023 dengan koleksi empat gol.

Claudia Scheunemann dan Ayunda Anggraini tak pernah absen mencetak gol dalam tiga laga yang dijalani Timnas Putri Indonesia U-19 di Grup A Piala AFF U-19 2023. Saat Timnas Putri Indonesia U-19 menang 7-0 atas Timor Leste, Ayunda Anggraini mengemas brace (dua gol), sedangkan Claudia Scheunemann mencetak satu bola.

Kemudian ketika Timnas Putri Indonesia U-19 menang 4-1 atas Laos, gantian Claudia Scheunemann yang mengemas brace, sedangkan Ayudia Anggraini mencetak satu bola. Teralhir saat skuad Garuda Pertiwi menggilas Kamboja 5-0, Claudia Scheunemann dan Ayunda Anggraini sama-sama mencetak satu gol.

Namun, bukan hanya Claudia Scheunemann dan Ayunda Anggraini yang memuncaki pencetak gol terbanyak sementara Piala AFF U-19 2023. Ada juga pemain Timnas Putri Vietnam U-19, Ngoc Minh Chuyen, yang juga mencetak empat gol.

Ketiga pemain di atas masih bisa menambah pundi-pundi golnya. Sebab, baik Timnas Putri Indonesia U-19 dan Vietnam masih sama-sama masih eksis di Piala AFF U-19 2023.

Timnas Putri Indonesia U-19 dijadwalkan menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF U-19 2023 pada Kamis, (13/7/2023) pukul 19.30 WIB. Sebelumnya pada pukul 15.30 WIB dilangsungkan laga Vietnam vs Myanmar.