Live di iNews: Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di Semifinal Piala AFF U-19 2023

JADWAL siaran langsung Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di semifinal Piala AFF U-19 2023 akan diulas Okezone di artikel ini. Duel panas kedua tim favorit juara tersebut bakal ditayangkan secara live di iNews pada hari ini, Kamis (13/7/2023) pukul 19.30 WIB.

Secara kualitas, baik Timnas Putri Indonesia U-19 maupun Thailand bisa dibilang cukup seimbang. Terbukti, kedua tim sama-sama lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2023 dengan status sebagai juara grup setelah menyapu bersih semua laga fase grup lewat kemenangan.

Garuda Pertiwi junior -julukan Timnas Putri Indonesia U-19- sebagai juara Grup A dengan meraih 12 poin dari tiga laga yang dijalani. Timnas Putri Indonesia U-19 berhasil membantai Timor Leste 7-0, menaklukkan Laos 4-1, dan menggilas Kamboja 5-0.

Di kubu lawan, Thailand juga sukses menyapu bersih kemenangan dari 2 laga yang dijalaninya di fase Grup C. Thailand menghancurkan Filipina 6-0 di laga pertama. Lalu di laga kedua, Tim Gajah Perang junior menang tipis atas Myanmar dengan skor 1-0.

Melihat statistik di atas, Thailand tentu punya kualitas bagus. Apalagi, dari dua penyelenggaraan Piala AFF U-19 Putri sebelumnya, Thailand menjadi juara pada 2014 dan berada di peringkat ketiga pada 2022.

Sementara itu, Timnas Putri Indonesia U-19 mencetak sejarah di Piala AFF U-19 2023. Untuk pertama kalinya sepanjang keikusertaan di Piala AFF U-19, Timnas Putri Indonesia U-19 lolos ke semifinal Piala AFF U-19.

Kini, Timnas Putri Indonesia U-19 harus melewati Thailand di semifinal yang menjadi salah satu tim favorit juara. Pertandingan Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand akan digelar di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, pada hari ini, Kamis (13/7/2023) pukul 19.30 WIB.