HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia U-22 yang Kena Sanksi AFC Imbas Keributan di Final Sepakbola SEA Games 2023, Nomor 1 Bintang Kemenangan atas Vietnam

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |00:47 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia U-22 yang Kena Sanksi AFC Imbas Keributan di Final Sepakbola SEA Games 2023, Nomor 1 Bintang Kemenangan atas Vietnam
Berikut 3 pemain Timnas Indonesia U-22 yang kena sanksi AFC imbas keributan di final sepakbola SEA Games 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia U-22 yang terkena sanksi Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) imbas keributan di final sepakbola SEA Games 2023 akan diulas Okezone. AFC menghukum tiga pemain dan empat ofisial Timnas Indonesia U-22 imbas kericuhan di partai puncak yang dimenangkan Timnas Indonesia U-22 dengan skor 5-2 tersebut.

Selain larangan tampil, AFC juga menjatuhkan denda kepada pemain dan ofisial Timnas Indonesia U-22. Bicara pemain, siapa saja personel Timnas Indonesia U-22 yang terkena sanksi AFC?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia U-22 yang terkena sanksi AFC imbas keributan di final sepakbola SEA Games 2023:

3. Titan Agung (Larangan Tampil 6 Pertandingan dan Denda USD1000)

Titan Agung

Titan Agung dianggap melanggar Pasal 47 dan 38.2.4 Kode Etik Disiplin dan Etik AFC sehingga mendapat larangan tampil di 6 pertandingan Timnas Indonesia U-22 dan denda USD1000 atau sekira Rp14 juta.

Penyerang milik Bhayangkara FC ini secara jelas memukul ofisial Timnas Thailand U-22. Ia kesal karena ofisial Thailand melakukan selebrasi di depan bench Timnas Indonesia U-22, tepatnya setelah Thailand menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di pengujung waktu normal.

Halaman: 1 2
1 2
      
