HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persikabo 1973 vs PSM Makassar, Bernardo Tavares Minta Juku Eja Bangkit

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |22:29 WIB
Jelang Persikabo 1973 vs PSM Makassar, Bernardo Tavares Minta Juku Eja Bangkit
Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

BOGOR - Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares tak mau timnya terpuruk terlalu lama usai menelan hasil mengecewakan di dua laga awal Liga 1 2023-2024. Untuk itu, Tavares meminta kepada PSM agar dapat bangkit dan memetik kemenangan di pekan ketiga saat bertandang ke markas Persikabo 1973, pada Jumat 14 Juli 2023.

Ya, PSM memang meraih hasil yang buruk di dua laga awal Liga 1 2023-2024. Berstatus juara bertahan, PSM justru belum menang sama sekali di awal Liga 1 musim ini.

Seperti pada pekan lalu, tim berjuluk Juku Eja itu mengalami kekalahan 1-2 kala melawan Dewa United. Lalu sebelumnya mereka ditahan Persija Jakarta 1-1.

Tak mau hasil buruk itu terjadi terus, Bernardo Tavares pun memastikan timnya berniat bangkit di Stadion Pakansari, Bogor. PSM memiliki misi meraih hasil lebih baik saat melawan Laskar Padjajaran –julukan Persikabo 1973– dengan mencuri tiga poin pertama mereka di musim ini.

PSM Makassar vs Dewa United

"Sayangnya, dari sisi kami tidak hasil yang didinginkan dari laga sebelumnya. Kami harus terima. Akan tetapi, dalam sepak bola ada laga selanjutnya untuk merubah hasil yang tidak mengenakan. Kami punya kesempatan," ucap Bernardo Tavares dalam konferensi pers, Kamis (13/7/2023).

Pelatih asal Portugal itu mengatakan laga nanti pastinya tidak akan mudah buat Juku Eja -julukan PSM. Pasalnya, Persikabo 1973 pasti akan memberikan perlawanan ketat karena tidak ingin kalah di kandang.

Halaman:
1 2
      
