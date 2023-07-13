Rachmat Irianto Siap Baku Hantam dengan Ricky Kambuaya di Laga Persib Bandung vs Dewa United

GELANDANG bertahan Persib Bandung, Rachmat Irianto siap bertemu dengan Ricky Kambuaya saat timnya berhadapan dengan Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (14/7/2023). Ricky Kambuaya merupakan mantan rekan setimnya di Persib.

Pasalnya, saat ini mantan rekan setimnya itu membela Dewa United. Rachmat Irianto mengaku sudah mengenal Ricky Kambuaya.

Bahkan keduanya sama-sama meninggalkan Persebaya Surabaya dan memutuskan untuk membela Persib di Liga 1 2022/2023. Selain itu, keduanya juga sama-sama membela timnas Indonesia.

"Saya tahu kualitas Ricky kambuaya memang sangat bagus," kata Rachmat Irianto di Graha Persib, Bandung, Kamis (13/7/2023).

Namun, lanjutnya, kini kedua pemain berbeda seragam dan menjadi lawan. Karena itu, dia akan berusaha membawa Persib meraih kemenangan atas Dewa United.

"Jadi tetap di lapangan kita lawan, di luar lapangan kita saudara. Kalau kata Ricky Kambuaya, kita baku hantam," tegasnya.