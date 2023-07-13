Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jamu Dewa United di Kandang, Luis Milla Siap Curi Kemenangan Pertama Bagi Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |18:54 WIB
Jamu Dewa United di Kandang, Luis Milla Siap Curi Kemenangan Pertama Bagi Persib Bandung
Luis Milla siap curi kemenangan kala jamu Dewa United/Foto: Persib
A
A
A

PELATIH Persib, Luis Milla memastikan timnya sudah siap mental dalam menghadapi Dewa United di Liga 1 2023-2024. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (14/7/2023).

Luis Milla mengatakan mental itu harus dimiliki. Sebab secara permainan, timnya sudah bermain bagus meski di dua laga awal Liga 1 2023/2024 melawan Madura United dan Arema FC hanya berakhir imbang.

 persib abndung

"Kami menganggap wajar di awal musim, wajar terjadi kesalahan individual, tapi saya sangat positif menatap laga melawan Dewa United," kata Luis Milla di Graha Persib, Bandung, Kamis (13/7/2023).

Namun, pelatih asal Spanyol ini memberikan pujian kepada Dewa United. Menurutnya, tim berjulukan Tangsel Warrior itu memulai Liga 1 2023-2024 dengan baik.

 BACA JUGA:

"Serta melakukan perekrutan pemain yang bagus. Mereka memiliki pemain-pemain bagus dengan level permainan yang tinggi. Mereka bisa mengejutkan di liga," tuturnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, Dewa United juga merekrut Ricky Kambuaya yang pernah menjadi anak asuhnya di musim sebelumnya.

"Tentu dia sekarang bermain untuk Dewa United dan kami akan menghadapi Ricky Kambuaya. Tentu saja besok kami ingin memenangkan pertandingan dan saya harap hasilnya bagus. Ricky ingin mendapat menit bermain di banyak pertandingan dan rencana saya adalah berbagi menit bermain. Karena itu, Ricky memilih berganti klub dan itu wajar dalam sepakbola," jelasnya.

Terkait mengenai rotasi, Luis Milla memastikan akan menurunkan pemain yang siap tampil. Sebab baginya tidak mudah karena Persib memiliki banyak pemain.

"Tapi seluruh pemain harus memiliki perasaan untuk siap berbagi menit bermain dan selalu siap untuk diturunkan," ujarnya.

