Media Malaysia Sebut Klub Liga 1 2023-2024 Segera Boyong Bek Timnas Malaysia

MEDIA Malaysia, Makan Bola, menyebut klub Liga 1 2023-2024 segera boyong bek Timnas Malaysia. Makan Bola menduga klub yang ingin merekrut bek Harimau Malaya yang masih dirahasiakan namanya itu adalah Persija Jakarta, Arema FC, Dewa United, hingga Persebaya Surabaya.

"Klub Liga 1 Indonesia kini tengah ramai dibicarakan setelah menunjukkan minat yang cukup dalam untuk mendapatkan jasa salah satu bek Harimau Malaya (julukan Timnas Malaysia)," tulis laporan Makan Bola, dikutip Kamis (13/7/2023).

Dalam laporannya, identitas klub Liga 1 2023-2024 yang dirahasiakan itu diketahui ingin memperkuat skuadnya di musim baru. Sejumlah pemain diketahui berada di radar tim tersebut untuk mengisi slot pertahanan.

Kabar ini mengindikasikan bahwa sosok salah satu bek Timnas Malaysia itu berstatus relatif telah menjadi incaran mereka. Hal ini juga dibagikan oleh jurnalis Astro Arena, Fadhirul Shuhaimi, yang memberitakan ada proses negosiasi antara klub Liga 1 dan bek Timnas Malaysia itu.