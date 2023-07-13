Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Media Malaysia Sebut Klub Liga 1 2023-2024 Segera Boyong Bek Timnas Malaysia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |11:19 WIB
Media Malaysia Sebut Klub Liga 1 2023-2024 Segera Boyong Bek Timnas Malaysia
Timnas Malaysia kala berlaga. (Foto: Instagram/@famalaysia)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, menyebut klub Liga 1 2023-2024 segera boyong bek Timnas Malaysia. Makan Bola menduga klub yang ingin merekrut bek Harimau Malaya yang masih dirahasiakan namanya itu adalah Persija Jakarta, Arema FC, Dewa United, hingga Persebaya Surabaya.

"Klub Liga 1 Indonesia kini tengah ramai dibicarakan setelah menunjukkan minat yang cukup dalam untuk mendapatkan jasa salah satu bek Harimau Malaya (julukan Timnas Malaysia)," tulis laporan Makan Bola, dikutip Kamis (13/7/2023).

Media Malaysia

Dalam laporannya, identitas klub Liga 1 2023-2024 yang dirahasiakan itu diketahui ingin memperkuat skuadnya di musim baru. Sejumlah pemain diketahui berada di radar tim tersebut untuk mengisi slot pertahanan.

Kabar ini mengindikasikan bahwa sosok salah satu bek Timnas Malaysia itu berstatus relatif telah menjadi incaran mereka. Hal ini juga dibagikan oleh jurnalis Astro Arena, Fadhirul Shuhaimi, yang memberitakan ada proses negosiasi antara klub Liga 1 dan bek Timnas Malaysia itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/49/3020043/kisah-haru-rezaldi-hehanussa-yang-sempat-kecewa-dan-down-sebelum-bawa-persib-bandung-juara-liga-1-2023-2024-B5ScDejwip.jpg
Kisah Haru Rezaldi Hehanussa yang Sempat Kecewa dan Down Sebelum Bawa Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/juventus_vs_lazio.jpg
Juventus Dihantam Lazio, Igor Tudor Semprot Dua Pemain!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement