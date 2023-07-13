Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dewa United Siap Lanjutkan Tren Positif di Liga 1 2023-2024 Meski Hadapi Persib Bandung di Kandangnya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |10:36 WIB
Dewa United Siap Lanjutkan Tren Positif di Liga 1 2023-2024 Meski Hadapi Persib Bandung di Kandangnya
Dewa United siap hadapi Persib Bandung/Foto: Twitter
A
A
A

DEWA United siap melanjutkan tren positif di pekan ketiga Liga 1 2023-2024 kala berhadapan dengan Persib Bandung. Meskipun, mereka akan mendapatkan tekanan yang lebih besar lantaran bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (14/7/2023).

Skuad Tangsel Warrior, julukan Dewa United, belum terkalahkan dalam dua laga terakhir. Sementara itu, Persib Bandung belum meraih kemenangan dari dua laga terakhir karena selalu imbang.

 Dewa United

Pemain Dewa United Alex Martins Ferreira mengatakan melawan Skuad Maung Bandung, julukan Persib, menjadi ujian berat buat timnya. Namun, dia pastikan Dewa United datang ke Bandung dengan misi melanjutkan raihan kemenangan.

"Kami tahu melawan Persib akan menjadi pertandingan yang tidak mudah. Yang pasti kami akan berusaha tampil maksimal di pertandingan nanti agar tren positif bisa berlanjut," ucap Alex dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (13/7/2023).

 BACA JUGA:

Mantan pemain Bhayangkara FC itu mengatakan timnya tidak boleh meremehkan Persib yang belum meraih kemenangan. Lantaran, tim itu punya semangat besar bermain di kandang dan juga dihuni pemain-pemain berkualitas.

"Untuk meraih hasil terbaik di sana (Bandung), kami tidak boleh melakukan banyak kesalahan dan memberikan peluang kepada pemain lawan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PSSI Dewa United Persib Bandung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/49/3020043/kisah-haru-rezaldi-hehanussa-yang-sempat-kecewa-dan-down-sebelum-bawa-persib-bandung-juara-liga-1-2023-2024-B5ScDejwip.jpg
Kisah Haru Rezaldi Hehanussa yang Sempat Kecewa dan Down Sebelum Bawa Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/nobar_el_clasico.jpg
El Clasico Makin Seru! Ribuan Fans Padati Nobar Real Madrid Vs Barcelona Bareng Vision+ dan Indovision di Jakarta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement