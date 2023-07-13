Dewa United Siap Lanjutkan Tren Positif di Liga 1 2023-2024 Meski Hadapi Persib Bandung di Kandangnya

DEWA United siap melanjutkan tren positif di pekan ketiga Liga 1 2023-2024 kala berhadapan dengan Persib Bandung. Meskipun, mereka akan mendapatkan tekanan yang lebih besar lantaran bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (14/7/2023).

Skuad Tangsel Warrior, julukan Dewa United, belum terkalahkan dalam dua laga terakhir. Sementara itu, Persib Bandung belum meraih kemenangan dari dua laga terakhir karena selalu imbang.

Pemain Dewa United Alex Martins Ferreira mengatakan melawan Skuad Maung Bandung, julukan Persib, menjadi ujian berat buat timnya. Namun, dia pastikan Dewa United datang ke Bandung dengan misi melanjutkan raihan kemenangan.

"Kami tahu melawan Persib akan menjadi pertandingan yang tidak mudah. Yang pasti kami akan berusaha tampil maksimal di pertandingan nanti agar tren positif bisa berlanjut," ucap Alex dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (13/7/2023).

Mantan pemain Bhayangkara FC itu mengatakan timnya tidak boleh meremehkan Persib yang belum meraih kemenangan. Lantaran, tim itu punya semangat besar bermain di kandang dan juga dihuni pemain-pemain berkualitas.

"Untuk meraih hasil terbaik di sana (Bandung), kami tidak boleh melakukan banyak kesalahan dan memberikan peluang kepada pemain lawan," ujarnya.