Marc Klok Pertanyakan Kenapa Tak Dimasukkan ke Pemain Persija Jakarta yang Pernah Kenakan Nomor 10, Langsung Jadi Sorotan!

PEMAIN bintang Persib Bandung, Marc Klok, kembali menjadi sorotan. Kali ini, dia mencuri perhatian karena komentarnya dalam sebuah unggahan Persija Jakarta di Instagram yang mempertanyakan kenapa namanya tak turut dimasukkan ke daftar pemain Persija Jakarta yang pernah kenakan nomor punggung 10.

Dalam sebuah unggahan, Persija memang membahas deretan pemain yang pernah memakai nomor 10 di timnya. Ada 5 jersey bernomor punggung 10 yang ditampilkan dalam foto itu.

Empat jersey di antaranya disertai dengan nama pemain, tetapi satu jersey bersikan tulisan ‘Who’s Next?’ atau ‘Siapa Selanjutnya?’. Tetapi, di 4 jersey yang disertai nama, tak ada nama Marc Klok.

Keempat nama itu adalah Bruno Matos, Rudi Widodo, Makan Konate, dan Hanno Behrens. Padahal, Marc Klok diketahui turut menggunakan nomor punggung 10 kala membela tim berjuluk Macan Kemayoran itu.

Unggahan itu sontak langsung dikomentari Marc Klok. Dia mempertanyakan kenapa namanya tak ada di sana.

“Klok tidak ada?” tanya Marc Klok dalam unggahan itu.

Marc Klok sendiri memang diketahui pernah memperkuat Persija Jakarta. Dia bergabung ke Persija pada 31 Januari 2020. Gelandang berusia 30 tahun itu direkrut dari PSM Makassar.

Tetapi, pada 30 Juni 2021, pemain naturalisasi yang turut jadi andalan di Timnas Indonesia itu memutuskan hijrah dari Persija ke Persib Bandung. Marc Klok pun masih terus bertahan di Persib sampai saat ini.