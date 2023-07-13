Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marc Klok Pertanyakan Kenapa Tak Dimasukkan ke Pemain Persija Jakarta yang Pernah Kenakan Nomor 10, Langsung Jadi Sorotan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:40 WIB
Marc Klok Pertanyakan Kenapa Tak Dimasukkan ke Pemain Persija Jakarta yang Pernah Kenakan Nomor 10, Langsung Jadi Sorotan!
Marc Klok kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PEMAIN bintang Persib Bandung, Marc Klok, kembali menjadi sorotan. Kali ini, dia mencuri perhatian karena komentarnya dalam sebuah unggahan Persija Jakarta di Instagram yang mempertanyakan kenapa namanya tak turut dimasukkan ke daftar pemain Persija Jakarta yang pernah kenakan nomor punggung 10.

Dalam sebuah unggahan, Persija memang membahas deretan pemain yang pernah memakai nomor 10 di timnya. Ada 5 jersey bernomor punggung 10 yang ditampilkan dalam foto itu.

Marc Klok

Empat jersey di antaranya disertai dengan nama pemain, tetapi satu jersey bersikan tulisan ‘Who’s Next?’ atau ‘Siapa Selanjutnya?’. Tetapi, di 4 jersey yang disertai nama, tak ada nama Marc Klok.

Keempat nama itu adalah Bruno Matos, Rudi Widodo, Makan Konate, dan Hanno Behrens. Padahal, Marc Klok diketahui turut menggunakan nomor punggung 10 kala membela tim berjuluk Macan Kemayoran itu.

Unggahan itu sontak langsung dikomentari Marc Klok. Dia mempertanyakan kenapa namanya tak ada di sana.

“Klok tidak ada?” tanya Marc Klok dalam unggahan itu.

Marc Klok sendiri memang diketahui pernah memperkuat Persija Jakarta. Dia bergabung ke Persija pada 31 Januari 2020. Gelandang berusia 30 tahun itu direkrut dari PSM Makassar.

Tetapi, pada 30 Juni 2021, pemain naturalisasi yang turut jadi andalan di Timnas Indonesia itu memutuskan hijrah dari Persija ke Persib Bandung. Marc Klok pun masih terus bertahan di Persib sampai saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/51/1637063/jawa-timur-raja-wushu-di-pon-bela-diri-kudus-2025-kejutan-sanda-dari-daerah-baru-qic.webp
Jawa Timur Raja Wushu di PON Bela Diri Kudus 2025, Kejutan Sanda dari Daerah Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/alex_marquez.jpg
Alex Marquez Ungkap Kunci Kemenangan di MotoGP Malaysia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement