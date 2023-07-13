Thomas Doll Ungkap Hal Negatif dari Format Baru Liga 1 2023-2024

JAKARTA – Liga 1 2023-2024 hadir dengan membawa format baru yang dianggapa akan membuat kompetisi semakin menarik. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengakui bahwa format tersebut bagus untuk penonton, tetapi tidak untuk tim yang berada di puncak klasemen.

Ya, Liga 1 2023-2024 memang menghadirkan format baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya di kompetisi kasta tertinggi sepakbola Tanah Air. Perbedaannya terletak pada championship series yang digelar di akhir musim setelah babak reguler berakhir.

Saat ini, dalam babak reguler, 18 klub peserta Liga 1 menjalani pertandingan dengan sistem home-away. Lalu mpat tim teratas di akhir babak reguler akan bertanding di championship series.

Kemudian di babak championship series, tim peringkat pertama di babak reguler akan bertanding melawan tim peringkat keempat secara home-away. Lalu, tim peringkat kedua babak reguler akan melawan tim peringkat ketiga dengan format home-away. Dua tim pemenang akan saling bertemu home-away. Begitu pula dengan dua tim yang kalah.

Doll pun menilai format anyar tersebut apik untuk para supporter dan penonton. Pasalnya, mereka akan mendapatkan lebih banyak tontonan pertandingan dibanding musim-musim sebelumnya.

“Saat pertama kali mendengar mengenai format musim ini. Saya pikir ini akan bagus untuk para suporter dan penonton di rumah karena klub yang berada di empat besar akan berkompetisi dengan format championship series. Menurut saya ini akan bagus untuk fans karena mereka akan mendapat tontonan lebih banyak di musim ini,” kata Doll dilansir dari laman resmi Persija, Kamis (13/7/2023).

Akan tetapi, mantan pelatih Borussia Dortmund itu menilai format baru tersebut bisa menjadi dilemma bagi tim yang menjadi pemuncak klasemen akhir babak reguler. Pasalnya, mereka bisa saja tersingkir dari tim peringkat empat saat tampil di championship series sehingga seakan-akan perjuangan mereka menjadi tim terbaik di babak reguler terasa sia-sia.