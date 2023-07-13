Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Meski Pasrah Kipernya Diambil Manchester United, Simone Inzaghi Tetap Panggil Andre Onana untuk Pramusim

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |17:01 WIB
Meski Pasrah Kipernya Diambil Manchester United, Simone Inzaghi Tetap Panggil Andre Onana untuk Pramusim
Simone Inzaghi pasrah Andre Onana direkrut Manchester United/Foto: Reuters
PELATIH Inter Milan, Simone Inzaghi mengisyaratkan dirinya pasrah melepas penjaga gawangnya, Andre Onana pergi ke Manchester United. Inzaghi memilih merelakan Onana, namun tetap akan memanggilnya untuk sesi pramusim.

Sebagaimana diketahui, Onana kencang dikaitkan hengkang dari Inter Milan. Pemain asal Kamerun itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Setan Merah, julukan Manchester United, untuk kepindahannya.

Kendati demikian, Nerazzurri, julukan Inter Milan, dikabarkan masih belum membicarakan kesepakatan dengan Manchester United. Negosiasi sedang berlangsung antara kedua klub raksasa itu.

Sehubungan dengan itu, Inzaghi masih menganggap Onana bagian dari tim asuhannya. Akan tetapi, pelatih asal Italia itu sudah memberikan lampu hijau untuk kepergian kiper berusia 27 tahun itu.

“Dia adalah pemain Inter, besok (Kamis) dia akan menjadi salah satu pemain yang dipanggil untuk pramusim. Kami tahu jendela transfer tidak dapat diprediksi dan semua klub Italia harus menjual (pemainnya) sebelum mereka dapat membeli,” kata Inzaghi dikutip dari Goal Internasional, Kamis (13/7/2023).

“Kami tahu ada risiko ini (dia pergi) tetapi pada saat yang sama, saya tenang tentang itu,” sambungnya.

