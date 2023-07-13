Tak Hanya Lutut yang Sakit, Mental Tammy Abraham Juga Ikut Hancur Gara-Gara Cedera Parah

ROMA – Pemain AS Roma, Tammy Abraham mengalami cedera parah di akhir musim 2022-2023. Ternyata, cedera tersebut tak hanya menyerang lututnya saja, tapi juga mental pemain asal Inggris tersebut.

Ya, Abraham mengakui mentalnya ikut terkena karena cedera ligamen lutut anterior (ACL) yang dideritanya. Pasalnya Abraham takut masa depannya akan sulit bersinar karena cedera tersebut.

Abraham menyebut sulit untuk mempertahankan pola pikir positif setelah cedera yang begitu serius seperti yang dialaminya saat ini. Karena itulah mentalnya pun kini sedikit goyah.

“Berusaha untuk tetap positif dan kuat, meskipun itu sulit,” ungkap pernyataan Abraham saat menjawab pertanyaan soal kondisinya oleh netizen di instagram, dikutip dari @tammyabraham, Kamis (13/7/2023).

Wajar memang jika Abraham mengkhawatirkan soal masa depannya. Sebab banyak pesepakbola susah bangkit setelah terkena cedera ACL.

Abraham sendiri sejatinya sempat diisukan akan kembali ke Liga Inggris karena Chelsea dan Arsenal dikabarkan tertarik untuk memulangkannya. Namun, kini justru ia menutup peluang itu karena harus beristirahat sejenak.