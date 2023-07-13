Arda Guler Beberkan Target Utamanya Usai Gabung Real Madrid

MADRID – Pemain asal Turki, Arda Guler merasa senang karena telah bergabung dengan Real Madrid di musim panas 2023 ini. Meski baru bergabung, Guler pun sudah memiliki targetnya bersama Madrid, yakni menjadi pemain legenda di klub berjuluk Los Blancos tersebut.

Guler diketahui awalnya sudah menjalin hubungan dengan Barcelona dan siap pindah ke tim Catalan tersebut. Namun, ketika ada penawaran dari Madrid, ia langsung melupakan Barcelona dan menerima pinangan dari Los Blancos.

Semua itu karena Guler sejak awal memang tertarik dengan klub yang kini dipimpin oleh Carlo Ancelotti tersebut. Bahkan menurut pemain berusia 18 tahun tersebut, dirinya sangat ingin menjadi bagian dari sejarah Real Madrid.

Guler mau menjadi pemain legenda untuk klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu tersebut. Untuk itu, Guler menegaskan akan berusaha keras agar bisa meningkatkan dirinya dan menembus skuad utama El Real.

“Saya ingin menjadi bagian dari sejarah Real Madrid. Saya ingin menjadi legenda,” kata Guler, dikutip dari Football Espana, Kamis (13/7/2023).

“Klub ini telah memenangkan banyak gelar. Melihat semua gelar Eropa mereka adalah perasaan yang luar biasa,” tambahnya.