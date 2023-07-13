Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Datangkan Dominik Szoboszlai dan Alexis MacAllister, Trent Alexander-Arnold: Luar Biasa!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |01:02 WIB
Liverpool Datangkan Dominik Szoboszlai dan Alexis MacAllister, Trent Alexander-Arnold: Luar Biasa!
Alexis MacAllister, 1 dari 2 pemain anyar Liverpool pada bursa transfer musim panas 2023. (Foto: Twitter/@FabrizioRomano)
FULLBACK kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, mengapresiasi pergerakan manajemen timnya yang mendatangkan dua gelandang berkelas dunia, yakni Dominik Szoboszlai dan Alexis MacAllister. Trent Alexander-Arnold meyakini, kehadiran dua pemain itu bakal membuat Liverpool tampil jauh lebih bagus di musim 2023-2024.

Liverpool mendaratkan Alexis Mac Allister dari Brighton & Hove Albion. Sementara itu, Dominik Szoboszlai direkrut dari Red Bull Leipzig.

Alexis Mac Allister

Keduanya didatangkan untuk memperkuat lini sentral Liverpool yang merupakan titik lemah mereka di musim 2022-2023. Terlebih di musim panas 2023, Liverpool ditinggal sejumlah gelandang seperti Naby Keita dan James Milner.

"(Mereka) pemain top. Saya pikir ini (pembelian kedua pemain) menarik untuk klub dan menarik untuk tim,” kata Alexander-Arnold mengutip dari laman resmi Liverpool, Kamis (13/7/2023).

“Selalu menyenangkan ketika kami merekrut pemain baru untuk melihat bagaimana mereka masuk dan bagaimana mereka beradaptasi dan seperti apa mereka. Saya yakin mereka sudah tahu, mereka bisa melihat dari luar bahwa kami adalah tim yang ramah,” sambung pemain Timnas Inggris ini.

Alexander-Arnold juga optimistis rekan setim yang lain akan menyambut baik kedatangan Alexis Mac Allister dan Dominik Szoboszlai. Alexander-Arnold pun yakin, keduanya mempunyai kemampuan yang baik untuk memperkuat lini depan The Reds –julukan Liverpool.

Halaman:
1 2
      
